В Бурятии простятся с погибшим на Украине военным

Во время спецоперации на Украине трагически погиб 25-летний военный из Бурятии - Арсалан Дамбаев.

Он родился 5 февраля 1997 года в селе Оронгой Иволгинского района. Юность и детство прошло в селе Харьястка Мухоршибирского района. Окончил школу №12.

Близкие, друзья, одноклассники отзываются об Арсалане как о надежном человеке, который всегда был готов протянуть руку помощи каждому, кто в этом нуждался. Он был целеустремленным и смелым человеком, всегда достигал поставленных перед собой целей, никогда не отступал перед трудностями. Был добрым, позитивным, веселым человеком.

Погиб 25 мая, защищая свою Родину.

У Арсалана остались жена и трое детей.

Гражданская панихида и вынос тела состоится шестого июня в Улан-Удэ, сообщает "Мемориал памяти военным из Бурятии".