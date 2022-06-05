СКОРБИМ 05.06.2022 в 13:17

В Бурятии простятся с погибшим на Украине военным

Арсалан Дамбаев погиб 25 мая

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Текст: Служба информации
В Бурятии простятся с погибшим на Украине военным

Во время спецоперации на Украине трагически погиб 25-летний военный из Бурятии - Арсалан Дамбаев.

Он родился 5 февраля 1997 года в селе Оронгой Иволгинского района. Юность и детство прошло в селе Харьястка Мухоршибирского района. Окончил школу №12.

Близкие, друзья, одноклассники отзываются об Арсалане как о надежном человеке, который всегда был готов протянуть руку помощи каждому, кто в этом нуждался. Он был целеустремленным и смелым человеком, всегда достигал поставленных перед собой целей, никогда не отступал перед трудностями. Был добрым, позитивным, веселым человеком.

Погиб 25 мая, защищая свою Родину.

У Арсалана остались жена и трое детей.

Гражданская панихида и вынос тела состоится шестого июня в Улан-Удэ, сообщает "Мемориал памяти военным из Бурятии".

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