СКОРБИМ 06.06.2022 в 09:29
На Украине погиб сержант-артиллерист из Баргузина
У Геннадия Орлова остались жена и двое сыновей
Текст: Константин Воронов
4 июня в селе Баргузин простились с 36-летним младшим сержантом Геннадием Орловым. Он погиб 16 мая в ходе спецоперации на Украине.
Как сообщает паблик «Баргузин-инфо.24/7», Геннадий Орлов родился 12 октября 1985 года в Баргузине. В 2003 году окончил Баргузинскую среднюю школу. После окончания школы был призван на срочную военную службу.
В 2016 году поступил на военную службу по контракту, служил в 30-й артиллерийской бригаде в Улан-Удэ.
У Геннадия остались родители, брат, супруга и двое сыновей.
Как сообщает паблик «Баргузин-инфо.24/7», Геннадий Орлов родился 12 октября 1985 года в Баргузине. В 2003 году окончил Баргузинскую среднюю школу. После окончания школы был призван на срочную военную службу.
В 2016 году поступил на военную службу по контракту, служил в 30-й артиллерийской бригаде в Улан-Удэ.
У Геннадия остались родители, брат, супруга и двое сыновей.
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