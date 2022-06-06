На Украине погиб сержант-артиллерист из Баргузина

4 июня в селе Баргузин простились с 36-летним младшим сержантом Геннадием Орловым. Он погиб 16 мая в ходе спецоперации на Украине.Как сообщает паблик «Баргузин-инфо.24/7», Геннадий Орлов родился 12 октября 1985 года в Баргузине. В 2003 году окончил Баргузинскую среднюю школу. После окончания школы был призван на срочную военную службу.В 2016 году поступил на военную службу по контракту, служил в 30-й артиллерийской бригаде в Улан-Удэ.У Геннадия остались родители, брат, супруга и двое сыновей.