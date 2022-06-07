На Украине погиб отец троих детей из Курумкана

Паблик «Курумкан-инфо.24/7» сообщил о гибели на Украине военнослужащего Баира Бадмаева, отца троих детей.Баир Бадмаев родился 18 июня 1980 года в селе Баянгол Баргузинского района. Детство и юность Баира прошли в селе Алла Курумканского района. Обучался в Дыренской средней школе. В 1998 году поступил в технологический колледж, где проучился год, после чего был призван в ряды Российской армии в Приморский край.Отслужив год, был направлен на Северный Кавказ, где служил 1 год и 1 месяц. Вернулся домой в статусе ветерана боевых действий.Вскоре после приезда Баир встретил свою будущую супругу и стал счастливым отцом троих детей.Баир был старшим сыном в семье. После гибели брата он остался главной опорой и надеждой своих родителей.«Одноклассники вспоминают Баира как доброго, отзывчивого, преданного друга, верного товарища, который мог отдать последнее, что у него есть. Всё у него спорилось в руках, никогда не боялся тяжёлой работы, всегда искал что-то новое и пробовал себя в любом труде. Он от природы был очень справедливый человек, и именно поэтому вновь призвался в ряды Российской армии, так как всегда жил под девизом «Кто, если не мы?». Баир навсегда останется для своих детей любящим отцом, любимым мужем, сыном, братом, другом», - сообщает паблик.Прощальная панихида состоится 13 июня с 11.30 до 13.40 часов в селе Алла возле здания ДК.