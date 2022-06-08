СКОРБИМ 08.06.2022 в 10:46

В Бурятии простятся с погибшим на Украине ефрейтором Владимиром Кашиным

Друзья вспоминают его как доброго и смелого человека
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии простятся с погибшим на Украине ефрейтором Владимиром Кашиным
8 июня в поселке Хоронхой Кяхтинского района простятся с ефрейтором мотострелковой бригады Владимиром Кашиным. Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Владимир Кашин родился 25 февраля 1987 года в селе Хоронхой в многодетной семье.

Обучался в Хоронхойской средней школе, успешно окончил 11 классов.

«За годы учёбы в школе проявил себя активным, добрым, отзывчивым учеником. Его отличали такие качества личности как жизнелюбие, оптимизм, трудолюбие, уважение к людям старшего поколения. Увлекался спортом, всегда принимал участие в школьных, районных и республиканских спортивных соревнованиях. Активно участвовал во всех общественных делах школы и класса. Любую работу выполнял охотно, сам выступал инициатором многих дел, являлся генератором идей для различных мероприятий. Ни одно большое мероприятие в школе, ни одна внеклассная встреча не проходили без его участия. Все знали его как обаятельного парня с хорошим чувством юмора», - рассказывает паблик.

После окончания школы Владимир Кашин поступил в Профессиональное училище №18, окончил по специальности «Автомеханик».

В мае 2006 года Владимир был призван в ряды Российской Армии. Службу по призыву проходил в городе Наро-Фоминск, в воздушно-десантных войсках. В 2008 году уволившись в запас, работал у индивидуального предпринимателя.

В 2013 году заключил контракт и проходил военную службу в Новосибирске в ракетных войсках. С 2016 года служил в мотострелковой бригаде в Кяхте.

В 2018 году был награждён медалью «Восток 2018». В 2019 году за отличные показатели - медалью «За воинскую доблесть» II степени.

«Владимир был целеустремленным, смелым человеком, замечательным товарищем верным другом, никогда не отступал перед жизненными трудностями, его ценили за жизнерадостность, скромность, доброту и порядочность, его отличала бесконечная преданность делу», - говорят друзья и близкие погибшего военного.
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