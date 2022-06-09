На Украине погиб сержант из Кяхты Никита Смолин

В ходе специальной военной операции на Украине погиб сержант Никита Смолин из Кяхты. Об этом сообщил паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии».Никита Смолин родился 7 июля 1985 года в Кяхте. Учился в Кяхтинской средней школе № 1, был примерным учеником, активно участвовал в жизни класса и школы, был участником театральной студии в Центре дополнительного образования, состоял в труппе народного театра «Треугольник» Городского дома культуры.В 2000 году поступил в технологический колледж Кяхтинского филиала ВСГТУ по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль». После окончания колледжа в 2003 году поступил на 3-й курс Технологического университета.В 2007 году Никиту призвали на срочную службу в ряды Российской армии, служил в Иркутской области. После окончания срочной службы работал в коммерческих организациях.В 2014 году заключил контракт на прохождение военной службы в 37-й Отдельной Гвардейской мотострелковой бригаде. Успешно участвовал в совместных учениях Монголии и России «Селенга-2014», «Селенга-2017», «Восток-2018», был награжден медалями «75 лет Победы на реке Халхин-Гол», двумя медалями «Восток-2018», медалью «За совместное тактическое учение».«Командир отделения гранатометного взвода 37-й мотострелковой бригады, гвардии сержант Смолин Никита Николаевич в ходе выполнения боевых задач был тяжело ранен, ранения оказались несовместимыми с жизнью. За проявленное мужество и героизм Никита Смолин представлен к награждению Орденом Мужества посмертно», - сообщает паблик.