СКОРБИМ 10.06.2022 в 12:37

Сержант Николай Токарев из Бурятии погиб в боях на Украине

Он награждён Орденом Мужества посмертно
A- A+
Текст: Константин Воронов
Сержант Николай Токарев из Бурятии погиб в боях на Украине
Администрация Джидинского района с прискорбием сообщила о гибели в ходе специальной военной операции на Украине младшего сержанта Николая Токарева.

Николай родился 24 октября 1990 года в селе Булык Джидинского района. В 2008 году окончил среднюю школу. За время обучения показал себя с хорошей стороны. Был активным участником всех мероприятий, проводимых в школе и в селе. К учебе относился серьезно, выполнял все требования и был всегда ответственным.

С 2010 по 2011 год проходил срочную военную службу на Дальнем Востоке.

В 2013-2014 годах служил по контракту в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ. Принял участие в совместных военных учениях сухопутных сил России в Индии «Индра-2013».

В 2015 году окончил Бурятскую сельскохозяйственную академию по специальности ветеринария. Работал в Джидинском филиале Бурятского управления ветеринарии.

В 2020 году снова заключил контракт, служил в мотострелковой бригаде в Кяхте.

«Николай родился в большой, дружной и любящей семье. Всегда почитал родителей, братьев и сестру. У Николая остались жена и дочь. Был ответственным, хорошим и любящим сыном, братом, отцом и мужем», - сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Николай Токарев награждён Орденом Мужества посмертно.
Теги
Украина спецоперация

Все новости

В Улан-Удэ задержали серийных воров автомобильных аккумуляторов
10.06.2022 в 12:45
Сержант Николай Токарев из Бурятии погиб в боях на Украине
10.06.2022 в 12:37
В Бурятии субсидии перевозчикам пассажиров стали проблемой
10.06.2022 в 12:07
В мэрии Улан-Удэ напомнили о запрете продажи алкоголя 18 и 25 июня
10.06.2022 в 11:54
В Бурятии две сельчанки не поделили дорогу
10.06.2022 в 11:26
Белая нерпа отдыхает на Байкале
10.06.2022 в 11:15
В Улан-Удэ появился первый почетный генерал
10.06.2022 в 11:11
Бурятию продолжает трясти
10.06.2022 в 10:39
В Улан-Удэ сегодня пройдет массовая проверка водителей
10.06.2022 в 10:19
Коммунальщики Улан-Удэ продолжают борьбу с лужами
10.06.2022 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июня

Читайте также
На Украине погиб сержант из Кяхты Никита Смолин
Он представлен к награждению Орденом Мужества посмертно
09.06.2022 в 10:37
В Бурятии простятся с погибшим на Украине ефрейтором Владимиром Кашиным
Друзья вспоминают его как доброго и смелого человека
08.06.2022 в 10:46
На Украине погиб отец троих детей из Курумкана
Прощание с Баиром Бадмаевым пройдет 13 июня
07.06.2022 в 10:13
На Украине погиб «Ваха» - самый известный доброволец из Бурятии
Предположительно, его убил снайпер
06.06.2022 в 09:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru