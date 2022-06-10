Сержант Николай Токарев из Бурятии погиб в боях на Украине

Администрация Джидинского района с прискорбием сообщила о гибели в ходе специальной военной операции на Украине младшего сержанта Николая Токарева.Николай родился 24 октября 1990 года в селе Булык Джидинского района. В 2008 году окончил среднюю школу. За время обучения показал себя с хорошей стороны. Был активным участником всех мероприятий, проводимых в школе и в селе. К учебе относился серьезно, выполнял все требования и был всегда ответственным.С 2010 по 2011 год проходил срочную военную службу на Дальнем Востоке.В 2013-2014 годах служил по контракту в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ. Принял участие в совместных военных учениях сухопутных сил России в Индии «Индра-2013».В 2015 году окончил Бурятскую сельскохозяйственную академию по специальности ветеринария. Работал в Джидинском филиале Бурятского управления ветеринарии.В 2020 году снова заключил контракт, служил в мотострелковой бригаде в Кяхте.«Николай родился в большой, дружной и любящей семье. Всегда почитал родителей, братьев и сестру. У Николая остались жена и дочь. Был ответственным, хорошим и любящим сыном, братом, отцом и мужем», - сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии».Николай Токарев награждён Орденом Мужества посмертно.