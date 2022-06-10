СКОРБИМ 10.06.2022 в 17:42

Победитель танкового биатлона из Бурятии погиб на Украине

Старший сержант Максим Жаркой представлен к награждению Орденом Мужества посмертно
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Текст: Константин Воронов
Победитель танкового биатлона из Бурятии погиб на Украине
12 июня в селе Кудара-Сомон простятся с гвардии старшим сержантом Максимом Жаркой. Он погиб в ходе выполнения воинского долга во время спецоперации на Украине.

Как сообщает паблик «Кяхта-инфо.24/7», Максим Жаркой родился 24 апреля 1997 года в селе Кудара-Сомон в семье рабочих. В 2012 году окончил Кударинскую школу. В школьные годы Максим был активным, доброжелательным, старательным учеником. Участвовал в различных школьных акциях, в том числе - «Живи Родник», «Живи село родное», «Кударянке - заботливые руки». Вместе со сверстниками оказывал помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проживавшим в родном селе. Был активным участником волонтёрского отряда, помогал пожилым, с ребятами устраивали патриотические и музыкальные вечера, был участником агитбригады «За здоровый образ жизни», участником образцового ансамбля песни и танца «Родничок», участником Республиканского слета детских общественных организаций.

Ко всем поручениям учителей, включая общественные, Максим всегда относился очень ответственно и добросовестно, с желанием выполнял любую работу. Отличался своей целеустремленностью.

После окончания школы поступил в Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления по специальности техник-спасатель на заочную форму обучения.

В 2015 году Максим был призван в ряды Российской армии. Получил должность механика водителя. В 2017 году заключил контракт, служил в 37-й Отдельной Гвардейской мотострелковой бригаде. В 2019 году участвовал в учениях «Центр-2019». В 2021 году стал чемпионом Восточного военного округа по танковому биатлону и принимал участие в международных Российско-Монгольских учениях «Селенга-2021».

«Гвардии старший сержант Жаркой Максим Алексеевич погиб при исполнении воинского долга, до конца оставаясь верным данной Присяге. За проявленные мужество представлен к награждению Орденом Мужества посмертно», сообщает паблик.
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ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июня

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