СКОРБИМ 12.06.2022 в 09:25

На Украине погиб морской пехотинец из Бурятии

Прощание с Содномом Шойдоновым пройдет 14 июня в Иволгинске
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Текст: Константин Воронов
На Украине погиб морской пехотинец из Бурятии
30 мая в ходе спецоперации на Украине погиб сержант морской пехоты Содном Шойдонов.

Содном родился 28 июня 1999 года в Кяхте. В 2006 году пошел в первый класс Иволгинской средней школы.

«Был старшим ребенком в многодетной, дружной семье. Содном был скромным, общительным, жизнерадостным и дружелюбным. К старшим относился с уважением. Среди одноклассников, друзей и родных пользовался большим уважением и авторитетом», - сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Содном с самого детства увлекался спортом. Занимался в секции вольной борьбы Иволгинской детско-юношеской спортивной школы. Неоднократно становился победителем и призером соревнований муниципального, регионального уровней.

После окончания 9 класса поступил в Республиканский многоуровневый колледж в Улан-Удэ. Осенью 2017 года был призван на срочную службу в Вооруженные Силы РФ, затем подписал контракт. Служил сержантом, командиром отделения морской пехоты во Владивостоке.

Служил отлично, имел поощрения и награды: медаль Министерства обороны РФ «Участнику маневров войск (сил) Восток-2018», медаль за участие в параде во Владивостоке, медаль Министерства обороны РФ «315 лет морской пехоте России».

За мужество и образцовое выполнение воинского долга, проявленные в ходе специальной военной операции, сержант Содном Шойдонов представлен к государственной награде.

У Соднома остались супруга и маленькая дочь.

Прощание с Содномом Шойдоновым пройдет 14 июня в 10:00 на площади Дома культуры села Иволгинск.
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с 8 по 14 июня

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