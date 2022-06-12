На Украине погиб морской пехотинец из Бурятии

30 мая в ходе спецоперации на Украине погиб сержант морской пехоты Содном Шойдонов.Содном родился 28 июня 1999 года в Кяхте. В 2006 году пошел в первый класс Иволгинской средней школы.«Был старшим ребенком в многодетной, дружной семье. Содном был скромным, общительным, жизнерадостным и дружелюбным. К старшим относился с уважением. Среди одноклассников, друзей и родных пользовался большим уважением и авторитетом», - сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии».Содном с самого детства увлекался спортом. Занимался в секции вольной борьбы Иволгинской детско-юношеской спортивной школы. Неоднократно становился победителем и призером соревнований муниципального, регионального уровней.После окончания 9 класса поступил в Республиканский многоуровневый колледж в Улан-Удэ. Осенью 2017 года был призван на срочную службу в Вооруженные Силы РФ, затем подписал контракт. Служил сержантом, командиром отделения морской пехоты во Владивостоке.Служил отлично, имел поощрения и награды: медаль Министерства обороны РФ «Участнику маневров войск (сил) Восток-2018», медаль за участие в параде во Владивостоке, медаль Министерства обороны РФ «315 лет морской пехоте России».За мужество и образцовое выполнение воинского долга, проявленные в ходе специальной военной операции, сержант Содном Шойдонов представлен к государственной награде.У Соднома остались супруга и маленькая дочь.Прощание с Содномом Шойдоновым пройдет 14 июня в 10:00 на площади Дома культуры села Иволгинск.