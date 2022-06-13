В Бурятии простились с погибшим на Украине сержантом из Заиграевского района

12 июня в улусе Хара-Шибирь прошло прощание с сержантом Владимиром Доржиевым, который погиб 4 июня, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине.Владимир Доржиев родился 28 февраля 1983 года и проживал в Заиграево, позже переехал в улус Хара-Шибирь. Учился в Заиграевской средней школе.«Владимир, по воспоминаниям педагогов, был открытым, весёлым, очень добрым и отзывчивым, всегда приходил на помощь. Юноша хорошо учился, принимал участие во всех районных и школьных мероприятиях. Посещал секцию баскетбола и футбола, на районных соревнованиях защищал честь школы. Одноклассники и земляки очень уважали и любили Володю, а также прислушивались к его мнению и считали его авторитетом класса. К учителям Володя относился с уважением», - сообщает паблик «Заиграево-инфо.24/7».Владимир Доржиев был добровольцем по краткосрочному контракту. У него осталась жена и 12-летняя дочь.Награжден Орденом Мужества посмертно.