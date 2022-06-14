Гвардии сержант из Кяхты погиб в ходе спецоперации на Украине

В Кяхте простились с гвардии сержантом Евгением Ануфриевым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.Как сообщает паблик «Кяхта-инфо.24/7», Евгений Ануфриев родился 11 июня 1991 года в селе Кудара-Сомон. В 1993 году семья переехала в Кяхту. После окончания 9-го класса Евгений поступил в Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий, получил профессию слесаря-автомеханика.«В годы обучения в школе и профессиональном училище Евгений характеризовался как ответственный, целеустремленный человек, который всегда с уважением относился к педагогам, ко всем старшим, и к ребятам сверстникам, был добрым и отзывчивым, умел дружить и ценил дружбу», - пишет паблик.В 2009 году был призван в ряды Российской армии. После окончания службы работал на руднике Иракинда.В 2014 году Евгений подписал контракт на прохождение военной службы в 37-й Отдельной Гвардейской мотострелковой бригаде. Неоднократно был участником тактических учений, в том числе международного уровня. За время службы проявил себя как дисциплинированный, собранный, ответственный и инициативный военнослужащий. За успешное выполнение задач, отношение к службе не раз отмечался командованием части, был награжден медалью Суворова.