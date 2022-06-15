В Бурятии простятся с погибшим на Украине морпехом

16 июня в Кяхте состоится прощание с гвардии сержантом Алексеем Ветошниковым, погибшим в ходе спецоперации на территории Украины.Алексей Ветошников родился 25 ноября 1997 года в селе Белоозёрск Джидинского района. В 2002 году семья переехала в Кяхту. Алексей окончил Кяхтинскую общеобразовательную школу №1.«В годы обучения в школе Алексей характеризовался как ответственный и примерный ученик, принимал активное участие в жизни школы. Успешно окончил Кяхтинскую Детско-юношескую спортивную школу, получил второй спортивный разряд по баскетболу», - сообщает паблик «Кяхта-инфо.24/7».В 2015 году был призван в ряды Российской армии. Службу по призыву проходил во Владивостоке. В 2016 году подписал контракт, служил в 155-й Отдельной Гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.С 2016 по 2017 годы участвовал в военной операции в Сирии, награждён медалью Министерства обороны РФ и благодарностью заместителя главнокомандующего вооруженными силами Сирийской арабской республики. С 22 февраля 2017 года - ветеран боевых действий.В 2018 году награждён медалью Министерства обороны РФ за участие манёвров войск (сил) «Восток-2018».За время службы дважды награждён медалями Министерства обороны РФ и грамотами за высокий профессионализм, отличия по службе, личную дисциплинированность, исполнительность, успехи, достигнутые в боевой подготовке.За проявленный героизм и мужество Алексей Ветошников представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.