На Украине погиб десантник из Джидинского района

В селе Гэгэтуй сегодня простились с рядовым 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Мэргэном Доржиевым. Он погиб в ходе спецоперации на Украине.Мэргэн Доржиев родился 9 октября 1998 года в селе Гэгэтуй. В 2015 году успешно закончил Гэгэтуйскую среднюю школу.«За годы учебы показал себя только с положительной стороны. По всем предметам учился хорошо, принимал активное участие во всех внеклассных, общешкольных мероприятиях. Мэргэн хороший спортсмен, увлекался многими видами спорта. Среди сверстников и друзей пользовался уважением. По характеру доброжелательный, отзывчивый человек. Он всегда добивался поставленной цели. Одноклассники помнят его как хорошего друга, верного товарища, готового прийти на помощь любому», сообщает паблик администрации Джидинского района.После окончания школы Мэргэн поступил в Бурятскую сельскохозяйственную академию на факультет «Агробизнес и межкультурные коммуникации». Затем обучался в магистратуре.С 2021 году начал проходить военную службу по контракту в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ.Указом президента РФ рядовой Мэргэн Доржиев награждён Орденом Мужества посмертно.