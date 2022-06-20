На Украине погиб 19-летний военнослужащий из Бурятии

На Украине в ходе спецоперации погиб 19-летний Виктор Урбаханов из Муйского района Бурятии.Как сообщает паблик «Муя-инфо.24/7», Виктор Урбаханов родился 28 июня 2002 года в поселке Таксимо. В 2020 году закончил среднюю школу. В школе показал себя как хороший и прилежный ученик, общественные поручения выполнял всегда добросовестно, принимал участие в различных школьных и районных конкурсах, соревнованиях, мероприятиях, в делах класса. Посещал Учебный центр, где занимался по специальности «Автодело», водитель категории "В", "С".«Виктор был целеустремленным, трудолюбивым, самостоятельным, воспитанным, вежливым, наблюдательным, уверенным и тактичным молодым человеком. Всегда с уважением относился к взрослым, одноклассникам и ребятам младшего возраста. Реакция на критику товарищей и старших всегда была адекватная. Готов был вести за собой, в сложной и конфликтной ситуации не терял хладнокровия, поступал в соответствии с обстановкой.В 2019 году одним из первых вступил в ряды «Юнармии», был назначен командиром отряда Муйского отделения. Победитель районной Спартакиады по допризывной подготовке в составе сборной школы, лауреат в личном первенстве.Участвовал в различных мероприятиях по военно-прикладному и юнармейскому многоборью в таких как «Школьный биатлон», кубке школы по практической стрельбе из пневматической винтовки, разборке/сборке АК74, РХБЗ, где занимал первые места.Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады по ОБЖ. Виктор всегда мечтал стать военным, служить в войсках специального назначения.После школы сам пошел служить в ряды Вооруженных Сил, срочную службу проходил в Кяхте, после окончания службы подписал контракт.