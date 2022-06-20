СКОРБИМ 20.06.2022 в 09:37

На Украине погиб 19-летний военнослужащий из Бурятии

В 2020 году после окончания школы Виктор Урбаханов сам пошел служить в армию
A- A+
Текст: Константин Воронов
На Украине погиб 19-летний военнослужащий из Бурятии
На Украине в ходе спецоперации погиб 19-летний Виктор Урбаханов из Муйского района Бурятии.

Как сообщает паблик «Муя-инфо.24/7», Виктор Урбаханов родился 28 июня 2002 года в поселке Таксимо. В 2020 году закончил среднюю школу. В школе показал себя как хороший и прилежный ученик, общественные поручения выполнял всегда добросовестно, принимал участие в различных школьных и районных конкурсах, соревнованиях, мероприятиях, в делах класса. Посещал Учебный центр, где занимался по специальности «Автодело», водитель категории "В", "С".

«Виктор был целеустремленным, трудолюбивым, самостоятельным, воспитанным, вежливым, наблюдательным, уверенным и тактичным молодым человеком. Всегда с уважением относился к взрослым, одноклассникам и ребятам младшего возраста. Реакция на критику товарищей и старших всегда была адекватная. Готов был вести за собой, в сложной и конфликтной ситуации не терял хладнокровия, поступал в соответствии с обстановкой.

В 2019 году одним из первых вступил в ряды «Юнармии», был назначен командиром отряда Муйского отделения. Победитель районной Спартакиады по допризывной подготовке в составе сборной школы, лауреат в личном первенстве.

Участвовал в различных мероприятиях по военно-прикладному и юнармейскому многоборью в таких как «Школьный биатлон», кубке школы по практической стрельбе из пневматической винтовки, разборке/сборке АК74, РХБЗ, где занимал первые места.

Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады по ОБЖ. Виктор всегда мечтал стать военным, служить в войсках специального назначения.

После школы сам пошел служить в ряды Вооруженных Сил, срочную службу проходил в Кяхте, после окончания службы подписал контракт.
Теги
Украина спецоперация

Все новости

В Бурятии в запертой квартире нашли мертвую женщину
20.06.2022 в 10:56
В Улан-Удэ "заминировали" здание во время концерта группы "Любэ"
20.06.2022 в 10:47
В Бурятии начнет работу «горячая» линия по туруслугам и инфекциям за рубежом
20.06.2022 в 10:28
На Украине погиб 19-летний военнослужащий из Бурятии
20.06.2022 в 09:37
Жителям Бурятии предлагают зажечь виртуальную свечу в память о погибших
20.06.2022 в 09:33
РЖД хочет построить в Бурятии жилой комплекс
20.06.2022 в 09:24
Жителя Улан-Удэ наказали за лжесвидетельство
20.06.2022 в 09:09
Житель Бурятии пострадал от взрыва в гараже
19.06.2022 в 16:26
Мэр Читы посвятил Улан-Удэ стихотворение собственного сочинения
19.06.2022 в 14:33
Владимир Путин открыл новый корпус онкодиспансера в Улан-Удэ
19.06.2022 в 12:07
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

Читайте также
На Украине погиб десантник из Джидинского района
Мэргэн Доржиев награждён Орденом Мужества посмертно
15.06.2022 в 17:47
В Бурятии простятся с погибшим на Украине морпехом
Сержант Алексей Ветошников представлен к награждению Орденом Мужества посмертно
15.06.2022 в 09:38
Гвардии сержант из Кяхты погиб в ходе спецоперации на Украине
Евгений Ануфриев служил по контракту с 2014 года
14.06.2022 в 14:27
В Бурятии простились с погибшим на Украине сержантом из Заиграевского района
Владимир Доржиев награжден Орденом Мужества посмертно
13.06.2022 в 15:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru