СКОРБИМ 21.06.2022 в 10:11

В Бурятии простятся с погибшим на Украине Николаем Бальчиновым

Младший сержант неоднократно награждался за отличия в службе
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии простятся с погибшим на Украине Николаем Бальчиновым
В Кяхте сегодня простятся с младшим сержантом Николаем Бальчиновым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Как сообщает «Кяхта-инфо.24/7», Николай Бальчинов родился 24 июля 1988 года в Германии, где в составе группы объединённых советских войск проходил службу его отец. В 1992 году семья переехала в Кяхту. Обучался в Кяхтинской общеобразовательной школе № 2. Характеризовался как ответственный и примерный ученик, принимал активное участие в жизни своего класса и школы, занимался спортом.

В 2005 году Николай поступил в Кяхтинское медицинское училище по специальности «Правоведение». Как студент также характеризовался только с хорошей стороны, был старательным, активным, ответственным. К преподавателям и своим сверстникам всегда относился с уважением, был открытым в общении, доброжелательным и добрым.

В 2007 году был призван в ряды Российской армии. После окончания службы работал на стадионе «Чемпион» в должности спортивного тренера. В 2016 году подписал контракт на прохождение военной службы в 37-й Отдельной Гвардейской мотострелковой бригаде. Служил в танковом батальоне, проходил ступеньки службы с должности командира танка, затем - политруком взвода и заместителем командира взвода.

За добросовестное несение службы Николай Бальчинов неоднократно награждался грамотами за отличную службу, личную дисциплинированность, исполнительность, успехи, достигнутые в боевой подготовке. В 2019 году награжден медалью «Стратегические командно-штабные учения Центр-2019», в 2021 году - медалью за участие в учениях международного уровня «Сэлэнгэ-2021».

У Николая остались мама и две сестры.
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