СКОРБИМ 21.06.2022 в 16:03

Рядовой мотострелковой бригады из Бурятии награжден Орденом Мужества посмертно

Андрей Цыбиков погиб в ходе спецоперации на Украине
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Текст: Константин Воронов
Рядовой мотострелковой бригады из Бурятии награжден Орденом Мужества посмертно
Сегодня в Джидинском районе Бурятии прощаются с Андреем Цыбиковым, погибши в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Как сообщает паблик «Джида-инфо 24/7», Андрей Цыбиков родился 25 июня 1999 года в селе Дырестуй. В 2016 году успешно закончил Дырестуйскую среднюю школу. Являлся участником различных проектов, конкурсов, олимпиад, конференций и спортивных соревнований.

После окончания школы поступил в Бурятский лесопромышленный колледж, который закончил в 2019 году.

В 2020 году был призван в ряды Российской армии, в том же году заключил контракт. Службу проходил в 37-й Отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в Кяхте.

Указом президента России рядовой Андрей Цыбиков награждён Орденом Мужества посмертно.

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спецоперация Украина

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