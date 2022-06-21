Рядовой мотострелковой бригады из Бурятии награжден Орденом Мужества посмертно

Сегодня в Джидинском районе Бурятии прощаются с Андреем Цыбиковым, погибши в ходе спецоперации по защите Донбасса.Как сообщает паблик «Джида-инфо 24/7», Андрей Цыбиков родился 25 июня 1999 года в селе Дырестуй. В 2016 году успешно закончил Дырестуйскую среднюю школу. Являлся участником различных проектов, конкурсов, олимпиад, конференций и спортивных соревнований.После окончания школы поступил в Бурятский лесопромышленный колледж, который закончил в 2019 году.В 2020 году был призван в ряды Российской армии, в том же году заключил контракт. Службу проходил в 37-й Отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в Кяхте.Указом президента России рядовой Андрей Цыбиков награждён Орденом Мужества посмертно.