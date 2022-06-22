На Украине погиб танкист из Бурятии

В селе Илька простились с Виктором Вторушиным, служившим старшим механиком-водителем в 5-й Отдельной Гвардейской танковой бригаде. Он погиб в ходе спецоперации на Украине еще в конце марта, выполняя боевое задание.Как сообщает «Заиграево-инфо.24/7», Виктор Вторушин родился 3 мая 1995 года. Проживал в селе Илька. После окончания 9-го класса поступил в Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта. В 2013 году был призван в армию, служил в танковых войсках в Гюмри. После окончания срочной службы заключил контракт с 5-й Отдельной Гвардейской танковой бригадой.По воспоминаниям учителей, Виктор всегда уважительно относился к старшим, был послушным и дисциплинированным юношей, всегда готовым прийти на помощь.