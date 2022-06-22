СКОРБИМ 22.06.2022 в 17:42

Артиллерист из Бурятии погиб в боях под Харьковом

Ширап Тарбаев награждён Орденом Мужества посмертно
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Текст: Константин Воронов
Артиллерист из Бурятии погиб в боях под Харьковом
В Закаменском районе простились с сержантом Ширапом Тарбаевым, который погиб 12 июня в ходе спецоперации на территории Украины в районе города Купьянска Харьковской области.

Ширап Тарбаев родился 7 января 1991 года в селе Санага Закаменского района. Был старшим сыном в семье. В 2008 году закончил Санагинскую среднюю школу, поступил на агрономический факультет БГСХА. В 2013 году получил диплом о высшем образовании по специальности «Лесное дело».

Срочную службу проходил в ФГКУ «Амурский СЦ МЧС России» Дальневосточного регионального центра МЧС с 2014 по 2015 год.  

В 2016 году заключил контракт, служил в артиллерии командиром орудия самоходно-артиллерийского взвода в звании гвардии сержанта.

В годы службы был награжден Почетной грамотой и медалью за добросовестное выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, медалью Министерства обороны РФ за участие в параде.  
 
«Ширап был скромным, трудолюбивым, общительным, отзывчивым, ответственным и целеустремленным человеком. В школьные и студенческие годы увлекался спортом, был активным участников спортивных мероприятий. Верный товарищ и друг, он имел много друзей, всегда был приветлив, уважительно относился к своим родителям, учителям, старшим по возрасту. Для своих младших братьев и соседских мальчишек был старшим товарищем, на которого все равнялись. Он был заботливым сыном, опорой своей семьи, гордостью школы, села», - сообщает паблик «Закамна-инфо 24/7».

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Ширап Тарбаев награждён Орденом Мужества посмертно.

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спецоперация Украина

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ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

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