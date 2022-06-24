В Бурятии простились с погибшим на Украине танкистом

Сегодня в Иволгинском районе простились с младшим сержантом Отдельной Гвардейской танковой бригады Русланом Найдановым. Он погиб 16 июня в ходе спецоперации на Украине.Как сообщает «Иволга-инфо.24/7», Руслан Найданов родился 2 мая 1996 года в селе Усть-Обор Читинской области, затем проживал в с. Поселье Иволгинского района.В 2012 году окончил общеобразовательную школу села Закульта Хилокского района. Во время учебы проявил себя ответственным и дисциплинированным учащимся, принимал активное участие в общественной жизни класса и школы, участвовал в спортивных соревнованиях, за которые получал грамоты и медали.После окончания школы поступил Бурятский лесопромышленный колледж на специальность «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».В 2016 году поступил на срочную военную службу.По окончанию службы решил связать свою жизнь с армией и в мае 2018 году подписал контракт с 5-ой отдельной Гвардейской танковой бригадой. Имел грамоты за успехи в боевой подготовке, и золотую медаль в военно-спортивной игре «Суворовские натиски-2020».У Руслана остались жена и два сына.Представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.