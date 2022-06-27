Военнослужащий из Бурятии умер в госпитале от полученных ранений

В Суже простились с военнослужащим зенитной ракетной бригады Игорем Каперским, который получил ранения в ходе спецоперации на Украине и скончался в госпитале.Как сообщает паблик «Иволга-инфо.24/7», Игорь Каперский родился 5 сентября 1998 года в Улан- Удэ. С 1 по 7 классы учился в школе №1, затем продолжил учебу в Сужинской школе. Активно занимался и успешно закончил студию современного танца «Созвездие».В 2014 году поле 9 класса поступил в колледж ВСГУТУ на специальность «Право и организация социального обеспечения». С 2017 по 2020 годы проходил учебу во ВСГУТУ на специальности «Юриспруденция», бакалавр. Был старостой группы, во время учебы занимал пост заместителя председателя Совета студенческого самоуправления, «Студент года 2016».С октября 2020 года служил в зенитной ракетной бригаде.