СКОРБИМ 27.06.2022 в 10:25
Военнослужащий из Бурятии умер в госпитале от полученных ранений
Игорь Каперский служил в зенитной ракетной бригаде
Текст: Константин Воронов
В Суже простились с военнослужащим зенитной ракетной бригады Игорем Каперским, который получил ранения в ходе спецоперации на Украине и скончался в госпитале.
Как сообщает паблик «Иволга-инфо.24/7», Игорь Каперский родился 5 сентября 1998 года в Улан- Удэ. С 1 по 7 классы учился в школе №1, затем продолжил учебу в Сужинской школе. Активно занимался и успешно закончил студию современного танца «Созвездие».
В 2014 году поле 9 класса поступил в колледж ВСГУТУ на специальность «Право и организация социального обеспечения». С 2017 по 2020 годы проходил учебу во ВСГУТУ на специальности «Юриспруденция», бакалавр. Был старостой группы, во время учебы занимал пост заместителя председателя Совета студенческого самоуправления, «Студент года 2016».
С октября 2020 года служил в зенитной ракетной бригаде.
Как сообщает паблик «Иволга-инфо.24/7», Игорь Каперский родился 5 сентября 1998 года в Улан- Удэ. С 1 по 7 классы учился в школе №1, затем продолжил учебу в Сужинской школе. Активно занимался и успешно закончил студию современного танца «Созвездие».
В 2014 году поле 9 класса поступил в колледж ВСГУТУ на специальность «Право и организация социального обеспечения». С 2017 по 2020 годы проходил учебу во ВСГУТУ на специальности «Юриспруденция», бакалавр. Был старостой группы, во время учебы занимал пост заместителя председателя Совета студенческого самоуправления, «Студент года 2016».
С октября 2020 года служил в зенитной ракетной бригаде.
Тегиспецоперация Украина