На Украине погиб 21-летний морпех из Улан-Удэ

28 июня в Улан-Удэ простятся с 21-летним сержантом морской пехоты Александром Зарбуевым, который погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает администрация школы №8 Улан-Удэ, где он учился.Александр Зарбуев родился 11 октября 2001 года в Улан-Удэ. За время учебы показал себя ответственным и дисциплинированным, целеустремленным учеником. Принимал активное участие в общественной жизни класса и школы. Посещал секцию по вольной борьбе, участвовал в спортивных соревнованиях, был призером и победителем в республиканских соревнованиях по вольной борьбе. Александр всегда участвовал в таких школьных мероприятиях как туристические слеты, смотры строя и песни, легкоатлетические эстафеты. Занимал призовые места.«Он помогал одноклассникам, чутко относился к их проблемам, всегда был терпим к критике в свой адрес. Одноклассники знали, что на него можно положиться. Александр пользовался заслуженным авторитетом среди друзей», - рассказали в школе.После окончания 9 классов Александр поступил в Техникум строительства и городского хозяйства. Во время учёбы активно участвовал в жизни факультета и техникума.В июле 2020 года был призван в ряды Вооруженных сил РФ, где заключил контракт со 155-й Отдельной Гвардейской бригадой морской пехоты во Владивостоке. Служил звании сержанта наводчиком противотанкового взвода.Александр был единственным ребёнком в семье.