СКОРБИМ 28.06.2022 в 17:22

Капитан из Бурятии погиб в боях на Украине

Дмитрий Доржиев награжден Орденом Мужества посмертно
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Текст: Константин Воронов
Капитан из Бурятии погиб в боях на Украине
30 июня в Кяхте простятся с гвардии капитаном Дмитрием Доржиевым, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

Как сообщает паблик «Кяхта-инфо.24/7», Дмитрий Доржиев родился 14 сентября 1986 года в селе Большая Кудара Кяхтинского района. После окончания школы в 2003 году Дмитрий поступил в Бурятский государственный университет на физико-технический факультет, работая параллельно с учебой в студенческие годы.

«За время учебы в школе и в университете по откликам учителей, преподавателей, одноклассников и сокурсников Дмитрий всегда отличался своим большим добрым сердцем, отзывчивостью, искренним желанием помочь другим. Был ответственным в делах, целеустремленным, пунктуальным, находчивым, коммуникабельным. Занимался спортом, не раз становился призером соревнований разного уровня по борьбе и боксу. Принимал активное участие в общественной жизни школы, университета», - рассказывает паблик.

В 2008 году Дмитрий успешно закончил вуз и был призван на срочную службу. Через 8 месяцев заключил контракт и связал свою жизнь с армией.

Командование войсковых частей, где Дмитрий проходил службу, отзывается о нем как о грамотном, ответственном, добросовестно выполнявшим свои обязанности военнослужащем. Неоднократно поощрялся командованием за образцовое исполнение воинского долга.

Награжден Орденом Мужества посмертно.

У Дмитрия Доржиева осталась любящая семья – супруга, четверо детей, мама и брат.
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Украина спецоперация

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