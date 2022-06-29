На Украине погиб сержант-разведчик из танковой бригады

30 июня в улусе Тохой состоится прощание с гвардии сержантом Александром Цыбикдоржиевым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.Как сообщает паблик «Селенга-инфо.24/7», Александр Цыбикдоржиев родился 2 апреля 1989 года в селе Тохой. Учился в Загустайской средней школе.За время учебы проявил себя ответственным и дисциплинированным, принимал активное участие в общественной жизни школы, участвовал в спортивных соревнованиях, за которые получал грамоты и медали, увлекался футболом и шахматами.После окончания школы в 2006 году поступил в Читинскую специальную среднюю школу полиции МВД РФ, окончил ее в 2008 году в звании младшего лейтенанта. После окончания работал в Гусиноозерском отделе милиции в должности оперуполномоченного. В 2010 году уволился в звании старшего лейтенанта.В этом же году был призван в ряды вооруженных сил. Срочную службу проходил в Комсомольске-на-Амуре в космических войсках. В 2014 году подписал контракт с Пятой Отдельной Гвардейской танковой бригадой.За время службы был неоднократно отмечен командованием благодарностями и грамотами за отличие в службе.В январе 2022 года в составе танковой бригады в должности командира разведывательного отделения разведвзвода мотострелкового батальона был направлен на совместные учения «Союзная решимость-2022» в Беларусь.В ходе специальной военной операции на Украине исполнял обязанности командира взвода.Погиб 16 июня при выполнении боевого задания.Представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.У Александра дома остались беременная жена, 7-летняя дочь, 5-летний сын, родители, сестра и три брата.