В Бурятии простятся с 20-летним сержантом десантно-штурмового батальона

1 июля в Закаменске простятся с 20-летним сержантом десантно-штурмового батальона Аюром Ардаевым. Он погиб 25 июня в ходе специальной операции на Украине в районе села Николаевка Херсонской области.Как сообщает «Закамна-инфо 24/7», Аюр Ардаев родился 17 мая 2002 года в Улан-Удэ. Был единственным ребенком в семье. Окончив в 2019 году Закаменскую школу №1, поступил в Ляонинский государственный университет в Китае. Но начавшаяся пандемия не позволила завершить обучение, и Аюр вернулся на родину.Аюра всегда отличали самостоятельность, трудолюбие, отзывчивость. Он обладал лидерскими качествами, спокойный, уравновешенный, доброжелательный, был надежным другом и товарищем, выручал в трудную минуту и имел много друзей. С прекрасным чувством юмора, независимым суждением, имел свои идеалы и всегда достигал поставленных целей.В школе активно занимался исследовательской работой, становился победителем республиканской научной конференции в Малой академии наук. С особым интересом изучал химию, биологию, обществознание, историю, правоведение. Аюр постоянно стремился к повышению и расширению своего кругозора.В 2014 году успешно прошел стажировку в Представительном офисе Всемирной федерации АЦК ЮНЕСКО «Международные технологии общения» (г. Екатеринбург).В составе сборной команды Аюр многократно защищал честь района на республиканских турнирах по национальной игре «Шагай наадан». В 2015 году становился чемпионом первого республиканского фестиваля традиционных игр народов Республики Бурятия.Имел отличную спортивную подготовку, занимался в школьном военно-патриотическом клубе «Отвага», в секции волейбола. Являлся членом сборной команды Закаменского района по волейболу, капитаном юношеской сборной команды «Горняк» по волейболу. В 2018 году становился «Лучшим разыгрывающим» районных соревнований «I лига».В 2020 году был призван на службу в ряды Российской армии, служил в Уссурийске. С весны 2022 года начал службу в вооруженных силах по контракту.Служил в звании гвардии сержанта десантно-штурмового батальона. За время службы Аюр проявил себя работоспособным, ответственным, целеустремленным, надежным военнослужащим, с высокими волевыми качествами.За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Аюр Ардаев награжден Орденом Мужества посмертно.