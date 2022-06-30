СКОРБИМ 30.06.2022 в 10:03

В Бурятии простятся с 20-летним сержантом десантно-штурмового батальона

Аюр Ардаев награжден Орденом Мужества посмертно
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии простятся с 20-летним сержантом десантно-штурмового батальона
1 июля в Закаменске простятся с 20-летним сержантом десантно-штурмового батальона Аюром Ардаевым. Он погиб 25 июня в ходе специальной операции на Украине в районе села Николаевка Херсонской области.

Как сообщает «Закамна-инфо 24/7», Аюр Ардаев родился 17 мая 2002 года в Улан-Удэ. Был единственным ребенком в семье. Окончив в 2019 году Закаменскую школу №1, поступил в Ляонинский государственный университет в Китае. Но начавшаяся пандемия не позволила завершить обучение, и Аюр вернулся на родину.

Аюра всегда отличали самостоятельность, трудолюбие, отзывчивость. Он обладал лидерскими качествами, спокойный, уравновешенный, доброжелательный, был надежным другом и товарищем, выручал в трудную минуту и имел много друзей. С прекрасным чувством юмора, независимым суждением, имел свои идеалы и всегда достигал поставленных целей.

В школе активно занимался исследовательской работой, становился победителем республиканской научной конференции в Малой академии наук. С особым интересом изучал химию, биологию, обществознание, историю, правоведение. Аюр постоянно стремился к повышению и расширению своего кругозора.

В 2014 году успешно прошел стажировку в Представительном офисе Всемирной федерации АЦК ЮНЕСКО «Международные технологии общения» (г. Екатеринбург).

В составе сборной команды Аюр многократно защищал честь района на республиканских турнирах по национальной игре «Шагай наадан». В 2015 году становился чемпионом первого республиканского фестиваля традиционных игр народов Республики Бурятия.

Имел отличную спортивную подготовку, занимался в школьном военно-патриотическом клубе «Отвага», в секции волейбола. Являлся членом сборной команды Закаменского района по волейболу, капитаном юношеской сборной команды «Горняк» по волейболу. В 2018 году становился «Лучшим разыгрывающим» районных соревнований «I лига».

В 2020 году был призван на службу в ряды Российской армии, служил в Уссурийске. С весны 2022 года начал службу в вооруженных силах по контракту.

Служил в звании гвардии сержанта десантно-штурмового батальона. За время службы Аюр проявил себя работоспособным, ответственным, целеустремленным, надежным военнослужащим, с высокими волевыми качествами.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Аюр Ардаев награжден Орденом Мужества посмертно.

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ЗУРХАЙ
с 29 июня по 5 июля

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