СКОРБИМ 01.07.2022 в 16:43

На Украине погиб легендарный прапорщик Кяхтинской мотострелковой бригады

Алексей Посохов был настоящим отцом для молодых солдат
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Текст: Константин Воронов
На Украине погиб легендарный прапорщик Кяхтинской мотострелковой бригады
Сегодня в Кяхте простились с гвардии прапорщиком Алексеем Посоховым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

Как сообщает «Кяхта-инфо.24/7», Алексей Посохов родился 15 августа 1974 года в Кяхте. В 1989 году окончил 8 классов Кяхтинской школы №2. В том же году поступил в Среднее профессионально-техническое училище №34 в Кяхте по специальности тракторист-водитель.

В 1992 году был призван в ряды Российской армии, службу проходил в войсковой части Воздушно-десантных войск в Уссурийске. В этой части Алексей прошёл путь от водителя до старшины роты.

После окончания службы вернулся в Кяхту, где до 1998 года работал в местном отделе милиции. После этого уезжал на север в Таксимо, работал рабочим ЛЗУ.

В 2001 году Алексей Посохов вернулся в армию, заключив контракт. Служил в Чеченской республике в Грозном в отделении охраны коменданта центральной военной комендатуры.

С 2005 года продолжал военную службу по контракту в родной Кяхте в 37-й Отдельной Гвардейской мотострелковой бригаде. Прослужил там 17 лет, 9 из которых были связаны с разведывательной ротой части: был начальником радиостанции взвода, старшим разведчиком, командиром разведывательного отделения, заместителем командира взвода.

«Алексей Петрович для своей войсковой части, которая стала ему родной, был настоящей легендой. Его ценили и глубоко уважали как командование, так и весь личный состав не только за многолетнюю безупречную службу, огромное мастерство, профессионализм, но и как человека с большой буквы, готового всегда помочь словом и делом, поддержать и подбодрить, протянуть руку помощи и защитить, если есть в том необходимость. Для молодых военнослужащих части он был вторым отцом и братом. Алексей Петрович был настоящим патриотом своей Родины – большой и малой. Вместе со своими сослуживцами с первых дней принимал участие в специальной военной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, направленной на защиту национальных интересов нашей страны. Гвардии прапорщик Алексей Посохов погиб при выполнении воинского долга, до конца верный данной Присяге», - сообщает «Кяхта-инфо.24/7».

У Алексея остались большая любящая его семья.
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