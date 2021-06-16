В уголовно-исполнительной системе Бурятии назначен новый руководитель

Сергея Кудрявцева представил коллективу начальник управления охраны и конвоирования ФСИН России



Начальник управления охраны и конвоирования ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Шляхов представил личному составу нового начальника УФСИН России по Бурятии полковника внутренней службы Сергея Кудрявцева.



На собрании присутствовали начальники отделов и служб аппарата управления, а также начальники учреждений уголовно-исполнительной системы Бурятии, сообщили в республиканском управлении ФСИН.



Александр Шляхов от имени руководства ведомства поздравил Сергея Кудрявцева с назначением и вручил ему служебное удостоверение. А также - ыразил уверенность, в том, что профессионализм и опыт нового руководителя поможет с честью справиться с возложенными на него обязанностями.



Сергей Кудрявцев поблагодарил руководство ФСИН России за оказанное доверие и добавил, что коллектив УФСИН России по Бурятии с поставленными руководством службы задачей справится.



Фото: 03.fsin.gov.ru

