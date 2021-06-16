В Бурятии полицейский быстро доставил в больницу младенца, пострадавшего в ДТП

Малыш находился на руках у матери в кабине опрокинувшегося микрогрузовика, врачи не нашли у него серьезных травм



В Бурятии накануне вечером около 22:00 на отвороте в село Нижняя Иволга произошло ДТП, в котором пострадал пятимесячный ребенок, сообщили в республиканском МВД.



По предварительным данным, 32-летний водитель автомашины «Тойота Калдина», следуя со стороны улицы Школьная села Нижняя-Иволга, на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с «Мицубиси Кантер», который двигался по главной дороге.



В результате ДТП пострадал пятимесячный ребенок, пассажир микрогрузовика. В момент столкновения он находился на руках у матери.



Первым на месте происшествия оказался проезжавший по маршруту патрулирования командир патрульно-постовой службы полиции прапорщик полиции Чингис Цыренов. Увидев опрокинувшийся автомобиль, он поспешил оказать необходимую помощь людям. Мама малыша попросила полицейского срочно отвезти их в больницу. Обеспокоенные родители не понимали, какую травму получил их малыш в результате аварии.



Действуя быстро, прапорщик полиции посадил их в свой автомобиль и, включив специальные звуковые сигналы, довез пострадавших в медицинское учреждение в Улан-Удэ. К счастью, малыш серьезных травм не получил, у него ушибы и небольшие царапины.



В настоящее сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Уже известно, что водитель «Мицубиси Кантер» за нарушение требований к перевозке детей привлечен к административной ответственности.



Фото: МВД по Бурятии



