В Бурятии встретили медведицу с двумя медвежатами

На этот раз лесных обитателей заметили в Баргузинском районе (видео)

В Баргузинском районе лесопользователь, двигаясь по дороге общего пользования в сторону Курбулика, заметил медведицу.

- Сначала мы заметили только медведицу, а потом услышали шорох и увидели двух медвежат, которые спустились с дерева и устремились к ней. Скорее всего, медвежата увлеклись игрой и забрались на дерево, а мама ждала своих малышей внизу. В прошлом году мы также встречали эту медведицу с медвежатами, - поделился лесопользователь, Александр Дробышев.

Лесники отмечают, что медведица не проявляет агрессию, а лишь наблюдает со стороны. Специалисты просят сохранять спокойствие при виде диких животных и не подходить к ним близко.