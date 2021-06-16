В Бурятии встретили медведицу с двумя медвежатами

В Баргузинском районе лесопользователь, двигаясь по дороге общего пользования в сторону Курбулика, заметил медведицу.
- Сначала мы заметили только медведицу, а потом услышали шорох и увидели двух медвежат, которые спустились с дерева и устремились к ней. Скорее всего, медвежата увлеклись игрой и забрались на дерево, а мама ждала своих малышей внизу. В прошлом году мы также встречали эту медведицу с медвежатами, - поделился лесопользователь, Александр Дробышев.
Лесники отмечают, что медведица не проявляет агрессию, а лишь наблюдает со стороны. Специалисты просят сохранять спокойствие при виде диких животных и не подходить к ним близко.
Отметим, в Бурятии участились выходы медведей к людям. «Это связано с высокой численностью медведя на территории региона и его сезонной активностью, - уточнили в Бурприроднадзоре. – Действительно, в последнее время мы все чаще получаем сообщения от граждан о случаях выходов медведей к населенным пунктам и животноводческим стоянкам».
фото: Республиканское агенство лесного хозяйства
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