В Улан-Удэ начинается строительство военно-патриотического парка

Парк «Патриот» площадью 10 гектаров появится на острове Комсомольский





Масштабный проект по строительству парка военно-патриотической направленности будет реализован администрацией Улан-Удэ совместно с 36-й армией.

- Министерством обороны России было принято решение построить парки «Патриот» к 75-летию Великой Победы. Этот парк нужен для того, чтобы наши дети могли познакомиться с военной историей, техникой, проводить уроки по начальной военной подготовке и на практике посмотреть, как это делать. Мы планируем проводить здесь уроки мужества для школьников города и республики, - председатель Комитета по социальной и молодежной политике мэрии Улан-Удэ Светлана Трифонова.По проекту территория будущего парка будет разбита на несколько зон. В их числе площадки для выставки 14 единиц военной техники и оружия, партизанская деревня с объектами времен Великой отечественной войны, Аллея Героев с портретами героев войны, полоса препятствий «Гонка Героев», площадка – плац для проведения массовых мероприятий, площадка с тренажерами и универсальная спортивная площадка для волейбола и баскетбола. Также планируется благоустройство всей территории парка: тротуарные дорожки, устройство общественного туалета, системы освещения, установка скамеек и урн.- Работа над проектом началась два года назад, и за это время был проделан большой объем работы: определена территория, создан дизайн-проект, составлена смета. Работы по строительству будут разбиты на несколько этапов. В 2021 году запланировано устройство дорожного полотна от въезда в парк до площадки плаца, площадки для выставки военной техники, площадки-плаца и спортивных площадок. В рамках ограничений пока все идет не так быстро, как хотелось бы, но мы находим предпринимателей, которые нам помогают в этом вопросе, - отметила Светлана Трифонова.В настоящее время военнослужащие 36-й Армии начинают подготовку площадки под установку техники, а спонсоры оказывают помощь в приобретении щебня. Дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ уже подписала соглашение с компанией «Геостандарт» на безвозмездную поставку 500 тонн щебня.- Сейчас молодежь у нас порой не у дел остается, а ведь это такая хорошая затея - и патриотическое воспитание, и выставка техники, и создание целого городка. Понятно, что мы должны помочь этому делу. Пусть ребятишки развиваются, смотрят, общаются, учатся чему-то, - отметил руководитель проекта ООО «Геостандарт» Алексей Машанов.В создании парка активное участие принимает и Общественная палата Улан-Удэ. В том числе, по поиску и ведению переговоров с меценатами.- Само по себе это предприятие социально-ориентированное. Я думаю, в таком сотрудничестве с администрацией города - это только плюсы. И то, что они согласились и готовы помогать в обустройстве парка «Патриот» - это очень здорово, на благо всех жителей Улан-Удэ, - сказал председатель Общественной палаты Владимир Сажин.Фото: мэрия Улан-Удэ