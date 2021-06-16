В Улан-Удэ на откачку талых и ливневых вод ежегодно расходуется до 2 млн рублей

Создание единой схемы ливневых канализаций в столице Бурятии оценивается в 9 млрд рублей



Для кардинального решения проблемы отвода талых и ливневых вод в столице Бурятии необходимо создать единую схему ливневых канализаций на основании генплана Улан-Удэ. Она должна включать: коллекторы канализации, станции перекачки, очистные сооружения, бассейны канализирования, места расположения очистных сооружений, места выпуска очищенных ливневых и талых вод,



Кроме этого проектной организации нужно учесть все детали и особенности рельефа местности, точно произвести расчет уклона канализации, тип водоотвода, диаметр сечения выбранных труб и особенности покрытия их поверхности. А также - определить этапы строительства с включением в первую очередь проблемных мест. Единая схема включает строительство десяти очистных сооружений системы ливневой канализации для очистки сточных вод. Ориентировочная стоимость строительства составит 9 млрд рублей, сообщили в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ.



Протяженность дорог в столице Бурятии превышает 550 км, включая грунтовые дороги. Ливневой канализацией обеспечены 39 км автодорог города на 68 участках. Большая часть водостоков была построена еще в советское время, в 70-80-е годы прошлого века вдоль улично-дорожной сети города, и по современным параметрам имеет малую пропускную способность труб и лотков. В связи с этим их необходимо периодически прочищать от накопившегося песка, которым подсыпают дороги в зимний период, от листьев и бытового мусора.



Эта важная и чаще всего незаметная работа ежедневно выполняется сотрудниками Комбината по благоустройству, подведомственного учреждения Комитета городского хозяйства. Опытные специалисты комбината не только очищают ливневые канализации вручную и с помощью специальной установки, но ремонтируют их и устанавливаются ливневые решетки в нормативном положении относительно уровня дорожного полотна.



В 2021 году с 25 мая в связи с наступлением положительных температур Комбинат приступил к очистке каналов системы ливневой канализации. В настоящее время очищено свыше 1,5 тысячи метров каналов и лотков по улицам Ленина, Куйбышева, Кирова, Смолина, Коммунистическая, Борсоева, Добролюбова, Маяковского, Королева, проспекту 50 лет Октября.



Прочистку старых «узких» труб выполняет специальная каналопромывочная машина, которая подает давление до 160 атмосфер (бар) по узкому резиновому шлангу, напор воды из него пробивает все наносы и застои в канализационной трубе. Как отмечает мастер машины Виктор Антонов, в этом году в мусоре после очистки каналов они чаще всего видят медицинские маски, листву, песок, а также нашли три раздавленных машинами мобильных телефона.



Из-за того, что большая часть существующей сети ливневок построена в советское время, она, по современным параметрам, имеет малую пропускную способность труб. В итоге после сильных ливней дождевая вода не сразу уходит с проезжих частей автодорог и территорий города. Также в связи с массовой застройкой и асфальтированием проездов вода не впитывается грунтом и почвой, а остается на поверхности, мешая проезду.



Фото: ulan-ude-info.ru

