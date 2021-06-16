В Монголии запретили проводить Наадам-2021 в регионах

В Улан-Баторе праздник пройдет в онлайн-формате без зрителей



Правительство Монголии запретило празднование Наадам-2021 на региональном уровне. Сэкономленные средства будут направлены в сектор здравоохранения или на борьбу с коронавирусом, сообщает



В Улан-Баторе на государственном уровне Наадам-2021 пройдет в онлайн-формате без зрителей, уточнила представитель пресс-службы правительства Монголии Ч.Болортуяа.



При рассмотрении вопроса о Наадам-2021 обсуждались три варианта - отменить, отложить или провести в онлайн-формате без зрителей.



Наадам - это традиционный ежегодный фестиваль монголов, который является культурно-историческим наследием, и символом единства монгольского народа.



Фото: montsame.mn Правительство Монголии запретило празднование Наадам-2021 на региональном уровне. Сэкономленные средства будут направлены в сектор здравоохранения или на борьбу с коронавирусом, сообщает МОНЦАМЭ В Улан-Баторе на государственном уровне Наадам-2021 пройдет в онлайн-формате без зрителей, уточнила представитель пресс-службы правительства Монголии Ч.Болортуяа.При рассмотрении вопроса о Наадам-2021 обсуждались три варианта - отменить, отложить или провести в онлайн-формате без зрителей.- это традиционный ежегодный фестиваль монголов, который является культурно-историческим наследием, и символом единства монгольского народа. Как сообщал «Номер один» , в прошлом году Наадам также проводился в соответствии с нормативными документами и противоэпидемическим режимом, не создавая массовые скопления людей и угрозу безопасности, жизни и здоровью населения.Фото: montsame.mn