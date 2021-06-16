16.06.2021
В Монголии запретили проводить Наадам-2021 в регионах

В Монголии запретили проводить Наадам-2021 в регионах

В Улан-Баторе праздник пройдет в онлайн-формате без зрителей

 Правительство Монголии запретило празднование Наадам-2021 на региональном уровне. Сэкономленные средства будут направлены в сектор здравоохранения или на борьбу с коронавирусом, сообщает МОНЦАМЭ.

В Улан-Баторе на государственном уровне Наадам-2021 пройдет в онлайн-формате без зрителей, уточнила представитель пресс-службы правительства Монголии Ч.Болортуяа.

При рассмотрении вопроса о Наадам-2021 обсуждались три варианта - отменить, отложить или провести в онлайн-формате без зрителей.

Наадам - это традиционный ежегодный фестиваль монголов, который является культурно-историческим наследием, и символом единства монгольского народа. Как сообщал «Номер один», в прошлом году Наадам также проводился в соответствии с нормативными документами и противоэпидемическим режимом, не создавая массовые скопления людей и угрозу безопасности, жизни и здоровью населения.

Фото: montsame.mn
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