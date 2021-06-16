В Бурятии возник дефицит бюджетных авто

Вместо них в автосалонах предлагают более дорогие комплектации





По данным Национального бюро кредитных историй, по состоянию на апрель 2021 года в стране выдали рекордное число автокредитов — 1 миллион 058 тысяч. Это число на 169% выше, чем в апреле прошлого года. При этом, несмотря на подорожание автомобилей с начала года и завершение госпрограммы поддержки покупки новых авто, будущих автовладельцев это не особо останавливает. Нехватку средств жители восполняют с помощью автокредитов.

В результате спроса на новые автомобили, особенно бюджетные модели, образовался даже дефицит. Бурятию не обошла новая тенденция. В связи с высокими инфляционными ожиданиями часть жителей Бурятии решили продать старый автомобиль и купить новый. Но в автосалонах их нередко ожидает сюрприз.- Нет в наличии этой модели, - расстраивает позвонившего покупателя менеджер по продажам известного автосалона Бурятии. - Бюджетных комплектаций не хватает.Хотя на сайте автосалона популярная в РФ модель данной иномарки 2021 года выпуска с автоматической коробкой передач представлена по относительно привлекательной цене (чуть более миллиона рублей).- Но есть другая, почти такая же, но подороже, - продолжает он.Это объясняется тем, что все ходовое, мол, уже разобрали. А в наличии имеются только модели с максимальным уровнем оснащения. Так, например, комплектация, включающая в себя красивые коврики, тонировку, сигнализацию и некоторые другие, не самые нужные «автонавороты», приводит к удорожанию бюджетной модели на 150 тыс. рублей.- А как же так? На вашем сайте указано, что она имеется в наличии без дополнительных опций, а не под заказ?- Да, есть такая возможность, но необходимо заплатить за нее и подождать восемь месяцев, пока ее доставят вам, - отвечает менеджер.Все это несколько напоминает банальную «разводку клиента» с помощью привлекательных цен на сайте, которых в реальности нет. Ведь кто из улан-удэнцев в здравом уме будет покупать машину, когда ее доставят в Улан-Удэ лишь в середине февраля 2022 года?Естественно, в результате покупают то, что предлагается, и уже не за 1 млн рублей. А как минимум за 1,3 млн и более. Плюс КАСКО, если в автокредит. Разница в итоге получается существенной.Между тем продавцы кивают на коронавирус. Долгие локдауны затормозили мировое производство полупроводников, а проблемы с логистикой из-за торможения контейнерных перевозок лишь усугубили ситуацию с поставками комплектующих на автозаводы. В итоге автоконцерны начали сокращать производство автомобилей, а выросший в 2021 году спрос на машины привел к удлинению сроков производства и поставок машин.Добавим, что рынок Бурятии, тяготеющий к бывшим в употреблении «праворуким» автомобилям, не считается особо перспективным для автодилеров. И обеспечивается, что называется, по остаточному принципу. Что позволяет местным продавцам зарабатывать за счет дополнительных и мало кому нужных опций. Дефицит всегда играл на руку продавцам.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com