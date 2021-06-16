В Бурятии резко возрос спрос на вакцинацию от COVID-19

За последние сутки прививки получили в два раза больше жителей республики, чем в предыдущие дни



В Бурятии в условиях роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией регистрируется резкий рост спроса на вакцинацию. Об этом заявила сегодня министр здравоохранения республики Евгения Лудупова на заседании оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.



Так, за последние сутки прививки получили в два раза больше жителей республики, чем в предыдущие дни, уточнили в пресс-службе правительства Бурятии.



«За последние сутки значительно выросли объемы вакцинации, привито 4297 человек. Остаток вакцины в медицинских организациях республики составляет 29 018 доз. Процент использования вакцины в Бурятии составил на сегодняшний день 94%. В среднем по России этот показатель составляет 91%», - рассказала Евгения Лудупова.



В республике развернуто 60 пунктов вакцинации. Кроме того, организована работа выездных мобильных пунктов вакцинации. На сегодняшний день прививку от коронавируса получили 146 445 жителей Бурятии. Это составляет 44 % от плана вакцинации.



На своих сайтах и в аккаунтах в социальных сетях медицинские организации создали тематические материалы о прививках. Там можно узнать о работе прививочного кабинета.



«Привиться можно в поликлинике по месту прикрепления и в мобильных пунктах вакцинации без предварительной записи. За графиком работы мобильных пунктов следите в социальных сетях и на сайтах медицинских учреждений и минздрава Бурятии. Чтобы ваши родственники были в здравии, благополучии, позаботьтесь о них, особенно о старших родственниках, поставьте прививку. Запишите родителей, дедушек и бабушек на вакцинацию, сопроводите в поликлинику. Помните, что только стойкий коллективный иммунитет сможет остановить распространение новой коронавирусной инфекции», - обратилась к жителям республики заместитель главного врача по медицинской части городской больницы №5 Улан-Удэ Наталья Аюшеева.



Фото: egov-buryatia.ru

