Евгения Лудупова: «Отнеситесь с пониманием»

Глава минздрава Бурятии о ситуации в амбулаторных центрах COVID-19







Глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова в связи с перегруженностью амбулаторных центров по профилактике и лечению ОРВИ и COVID-19 (они работают при всех городских поликлиниках) призвала жителей республики «отнестись с пониманием к текущей ситуации и поддержать наших медицинских работников».



Обращение министра появилось после сообщений в соцсетях и пабликах рассказов о том, как людям приходится проводить по четыре часа в очереди в ковидном центре, куда пришли более 150 человек. А также о том, как 200 человек с подтвержденным тестом на «корону» ждут рентген.



«Это настоящий ад, сидеть с температурой 39 в очереди. С таким здравоохранением умереть раньше», - писали горожане, побывавшие в ковидном центре на Павлова, 17



«Мы все с вами наблюдаем рост случаев заболеваемости по новой коронавирусной инфекции, с каждым днем «прирастаем». Наши медицинские работники, в свою очередь, делают все возможное для оказания необходимой помощи. В том числе и в амбулаторном центре при городской поликлинике N2 (по ул. Павлова, 17) наблюдается большой поток обращений пациентов. Так, 15 июня зафиксирован резкий рост по количеству обращений. Медицинские работники амбулаторного центра работали до 23:00, - рассказывает в своем обращении Евгения Лудупова. - В связи с приостановлением плановых медицинских приемов для оказания еще более оперативной медпомощи этот амбулаторный центр мобилизованы три врача из центральных районных больниц и будут направлены педиатры».



«Поверьте, наши врачи, медицинские сестры, медбратья, фельдшеры, санитарочки, водители делают все возможное для сохранения вашего здоровья. И они, как и все люди устают, но продолжают бороться. В преддверии Дня медицинского работника, давайте, поддержим наших медиков добрым словом и будем терпимее друг к другу», - призвала министр.



Впрочем, заметим кроме критики работы системы здравоохранения при обсуждении темы люди часто критикуют и своих земляков: «Раз плюете на средства профилактики, то и болейте и не обращайтесь к врачам», «Медицину не вините! Сами за собой смотрите, ведь говорили же вам, что ковид есть!».



В этой позиции тоже много справедливого, хотя это означает, что проблемой очередей заниматься не надо.



Фото: Бурятия-онлайн/скриншот

