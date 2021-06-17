В Бурятии оштрафовали замглавы районной администрации

Чиновник оплатил не полностью выполненные работы





Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства о закупках в работе администрации Окинского района.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Комитет строительства, имущественных и земельных отношений администрации подписал акты приемки и оплатил подрядчику работы по обустройству объекта размещения твердых коммунальных отходов в местности Пета в селе Орлик. Однако прокурорская проверка показала, что фактически заказчиком принят не обустроенный в полном объеме объект: там не были установлены ворота, шлагбаум, переносные ограждения и т.д. Выявленные недостатки были устранены только после вмешательства прокуратуры.По постановлению прокурора первый замруководителя администрации - председатель Комитета строительства, имущественных и земельных отношений, подписавший акты выполненных работ, привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей.Фото: «Номер один»