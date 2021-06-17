В Бурятии за сутки выявлено 223 случая COVID-19

Коронавирус в республике продолжает расти быстрыми темпами



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 40 971. Это на 223 случая больше, чем было в среду, 54% (21 588) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 979 человек, за минувшие сутки умерли 7 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 155 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 10 008 человек.



В стационарах получают лечение 2 339 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1932. В отделениях реанимации находится 144 пациента (из них старше 65 лет – 76), на ИВЛ – 94 пациентов (из них старше 65 –53), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 70.



Амбулаторное лечение проходят 9 292 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 39 562 (+156) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 2 527 коек: занято – 2339, свободно – 188 койки. Занятость коечного фонда составляет 92,6%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от от 6 258 человек, с нарастающим итогом – 1 057 635 человек.



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