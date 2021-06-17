В Монголии 99-летняя пациентка вылечилась от COVID-19

Бабушка выписана из Центральной больницы аймака Увс, где провела 10 дней
В Монголии вылечилась от коронавируса 99-летняя пациентка. Она выписана из Центральной больницы аймака Увс, сообщило МОНЦАМЭ. Бабушка находилась на лечении в инфекционном отделении больницы десять дней.
Число зараженных коронавирусом в этом аймаке резко растет с начала июня. В настоящее время оперативная бригада в составе 108 медработников борется с ковид в красной зоне, защищая здоровье жителей аймака. В аймаке зарегистрировано 265 случаев COVID-19.
Общее число случаев коронавируса в Монголии превысило 83 тысячи, 58,6 тысячи человек выздоровели, умерли – 389 человек.
Фото: montsame.mn
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