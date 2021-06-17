17.06.2021
Общественник перенес политиков Бурятии в мир аниме

Общественник перенес политиков Бурятии в мир аниме

Новый облик известных персон понравился горожанам

Общественник Александр Афонин выложил на своей странице в Фейсбуке пост с изображениями местных политиков и депутатов. При помощи специального приложения Афонин представил, как бы они выглядели в мире японской анимации. 

Так, на странице появился портрет главы Бурятии Алексея Цыденова,

Возможно, это иллюстрация (2 человека и текст)

Вице-спикера Народного Хурала Татьяны Мантатовой, 

Возможно, это изображение в мультипликационном стиле (2 человека и текст «T voilà ALARTIST»)

Депутата от КПРФ Виктора Малышенко, 

Возможно, это изображение в мультипликационном стиле (2 человека, в том числе Виктор Малышенко и текст)

депутат Оксаны Бухольцевой, 

Возможно, это изображение в мультипликационном стиле (2 человека, в том числе Оксана Васильевна Бухольцева и текст «voilà AI ARTIST»)

министра спорта Вячеслава Дамдинцурунова, 

Возможно, это изображение в мультипликационном стиле (2 человека и текст)

политика Батодалая Багдаева

Возможно, это изображение в мультипликационном стиле (2 человека и текст «voilà ALARTIST AI ARTIST»)

Комментаторам мультяшные варианты политиков понравились. Многие отметили, что портреты вышли узнаваемые.

«Какие все хорошие, даже ругаться не хочется». «Все такие красивые, глаза добрые-добрые». «Так-то все узнаваемые красавчики получились», - пишут в соцсети.

Напомним, ранее Алексанлр Афонин с помощью популярной в соцсетях программы «заставил» депутатов и политиков спеть мировые хиты.


фото: Александр Афонин
политика
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