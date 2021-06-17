Общественник перенес политиков Бурятии в мир аниме

Новый облик известных персон понравился горожанам
Общественник Александр Афонин выложил на своей странице в Фейсбуке пост с изображениями местных политиков и депутатов. При помощи специального приложения Афонин представил, как бы они выглядели в мире японской анимации.
Так, на странице появился портрет главы Бурятии Алексея Цыденова,
Вице-спикера Народного Хурала Татьяны Мантатовой,
Депутата от КПРФ Виктора Малышенко,
депутат Оксаны Бухольцевой,
министра спорта Вячеслава Дамдинцурунова,
политика Батодалая Багдаева
Комментаторам мультяшные варианты политиков понравились. Многие отметили, что портреты вышли узнаваемые.
«Какие все хорошие, даже ругаться не хочется». «Все такие красивые, глаза добрые-добрые». «Так-то все узнаваемые красавчики получились», - пишут в соцсети.
Напомним, ранее Алексанлр Афонин с помощью популярной в соцсетях программы «заставил» депутатов и политиков спеть мировые хиты.
фото: Александр Афонин
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