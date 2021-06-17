Бурятия с начала года направила на борьбу с COVID-19 более 750 млн рублей

Третья волна коронавируса потребовала новых бюджетных расходов из казны республики







В Бурятии на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 с начала нынешнего года направлено 756, 9 млн рублей из республиканского бюджета, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Эти средства расходовались не только на организацию медицинской помощи и профилактику распространения коронавирусной инфекции, но и на меры, призванные не допустить ухудшения экономической ситуации.



Общая стоимость мероприятий по организации медицинской помощи в период распространения COVID-19 составила 511,3 млн рублей, из которых 233,2 млн рублей – из республиканского бюджета.



Средства направлены на лекарственное обеспечение; проведение кислородопровода в медицинские организации и создание реанимационных коек; возмещение аренды автомобилей на нужды медицинских организаций и пациентов, а также на мероприятия по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Так 4,9 млн рублей выделено для бесплатного подвоза больных с коронавирусной инфекцией в медицинские организации и диспетчеризации заявок от медицинских организаций.



Разработаны меры региональной поддержки для работников, чья деятельность сопряжена с высокими рисками инфицирования. В частности, 12,1 млн рублей выделено на оказание разовой материальной помощи работникам медицинских организаций, контактирующих с инфицированными и заболевшим пациентами.



Особое внимание уделено обеспечению эпидемиологической безопасности в учреждениях образования. На эти цели использовано 64,9 млн рублей из республиканского бюджета. Закуплены средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и антисептики.



Полмиллиона рублей республика передала в Селенгинский район на компенсацию выпадающих доходов местного бюджета на реализацию мер поддержки бизнеса в условиях вынужденных ограничений.



Дополнительно к этим расходам в июне 2021 года в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки приняты в работу несколько ресурсоемких мероприятий. Общая стоимость их реализации превышает 440 млн рублей.



В этом месяце будет выделено 215,5 млн рублей для приобретения дополнительного медицинского оборудования. Из-за постоянно возрастающего спроса на реанимационные койки для ковидных стационаров будет выделено почти 34 млн рублей на приобретение кислорода. Закупка концентраторов кислорода для оснащения медицинских организаций обойдется в 1,6 млн рублей.



Дополнительные кислородные точки в кратчайшие сроки будут созданы в центре «Светлый» и Госпитале ветеранов войн, которые перепрофилированы для лечения COVID-19. Точки газоснабжения подключат и в Городском перинатальном центре. Строительство кислородопровода будет в Иволгинской центральной районной больнице. Еще 30 млн рублей предусмотрено на приобретение для медицинских организаций средств индивидуальной защиты.



Продолжается работа по обеспечению своевременной диагностики коронавирусной инфекции. Для приобретения реактивов для ПЦР диагностики на COVID-19 будет направлено 19,7 млн рублей. На приобретение расходных материалов для ПЦР исследований - 7,1 млн.



Ведется закупка лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в ковидных стационарах с тяжелой формой заболевания. Спрос оценивается в 38,5 млн рублей. Для создания запасов лекарств для больных в амбулаторных условиях будет направлено еще 56,1 млн рублей.



Штабом предусмотрено выделение 1,5 млн рублей на тестирование социальных работников, занятых уходом в условиях тотальной изоляции в учреждениях соцзащиты.



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