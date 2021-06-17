В Улан-Удэ начали строить первую городскую велодорожку

В ремонте дороги на Верхней Березовке предусмотрено размещение велодорожки



Продолжается ремонт самого длинного участка дороги протяженностью 5 км 614 метров от рынка «Тумэр Морин» до поворота на Центр Восточной медицины.

Как отметили в администрации города, здесь не только положат асфальт, но и сделают удобные тротуары – они будут нести также функцию велодорожки. Велодорожка-тротуар протянется по всей длине дороги.



- Велодорожку начали делать вдоль моего дома. Я очень рада. Ждем, когда построят. Будет здорово. Я уже сразу приобрела скандинавские палочки, и дети будут рады, и внуки будут ездить на велосипеде. Там было негде ходить, гулять, именно вдоль трассы давно напрашивалась такая велодорожка, - сказала местная жительница Людмила Цыренова.



Напомним, подрядчик ООО «Доринвест» усилит дорожную "одежду", заасфальтировав дорогу двухслойным покрытием с использованием щебёночно-мастичного асфальтобетона. Кроме этого, строители обустроят новые автобусные остановки.

Как информировал «Номер один», ремонт, по словам местных жителей, нужен был давно. Они отмечают, что загруженность дороги высокая, здесь интенсивное транспортное движение, так как по этой дороге горожане едут на озеро Байкал, на отдых за город, в этнографический музей и т.д.



Всего на ремонт участка выделено 139 млн рублей. Срок сдачи объекта до 1 октября. В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с учетом экономии на торгах в городе отремонтируют 29 участков дорог протяженностью 33 км.





фото: администрация города