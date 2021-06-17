В Улан-Удэ компания «Берег» приостановит на 90 суток работу холодильников на оптовых складах

Шум системы охлаждения складов оказался выше санитарных норм, досаждая жильцам многоквартирного дома



В Улан-Удэ постановлением Октябрьского районного суда привлечено к административной ответственности ООО «Берег» за «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта», сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Компанию обязали на 90 суток приостановить эксплуатацию конденсаторов (внешних блоков) системы охлаждения холодильного оборудования. Решение принято после неоднократных обращений жителей многоквартирного дома по улице Ключевская на шум от складских помещений, расположенных по соседству.



Специалисты Роспотребнадзора провели административное расследование с необходимыми инструментальными замерами. По результатам исследований установлено, что уровни звука и звукового давления от работы вентиляционной системы охлаждения холодильного оборудования оптовых складов ООО «Берег» с учетом влияния фонового шума в ночное время в жилой комнате дома по улице Ключевская не соответствуют нормативным величинам, установленным санитарными правилами.



Учитывая, что выявленные нарушения представляют угрозу причинения вреда здоровью жителей многоквартирного жилого дома, материалы были переданы для рассмотрения в суд.



Постановление суда пока не вступило в законную силу.



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