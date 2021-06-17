Депутатов Госдумы можно заменить искусственным интеллектом

Каждый второй россиянин поддерживает эту фантастическую идею



Депутаты Госдумы России, похоже, сильно допекли россиян своим законотворчеством, в котором обильно представлены различные запреты и ограничения, вторгающиеся в повседневную жизнь людей. А также - новшества вроде повышения пенсионного возраста, понижающие уровень жизни. Наверное, в первую очередь этим можно объяснить то, что, несмотря на фантастичность, идею замены депутатов Госдумы алгоритмами искусственного интеллекта одобряют 53% россиян.



При этом 21% относится к ней однозначно положительно, а 32% - скорее положительно, сообщает портал



По мнению опрошенных, такая мера поможет снизить коррупцию и обеспечить реальный учет интересов разных слоев населения. «Хуже точно не будет!»; «А можно всех депутатов заменить хорошо написанным скриптом», - иронизируют респонденты.



В своих предпочтениях они солидарны с европейским большинством: по данным опроса, 51% жителей Евросоюза однозначно и скорее положительно оценивают идею замены искусственным интеллектом части мест Национальных парламентариев. По мнению европейских аналитиков, это история не про эффективность алгоритмов, а про отношение населения к слугам народа.



Напротив, 47% россиян не согласны с заменой реальных депутатов алгоритмами искусственного интеллекта. При этом 21% относится к этой идее однозначно отрицательно, а 26% — скорее отрицательно. Свою позицию опрошенные, как правило, объясняют опасениями «восстания машин», а также недостаточной прозрачностью механизмов принятия решений и возможностью мошенничества.



Замену некоторых слуг народа искусственным интеллектом чаще одобряют мужчины (56% против 49% женщин). При этом, чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников роботизации нижней палаты российского парламента: среди молодежи до 24 лет эту идею одобряют 62%, а среди опрошенных старше 45 лет - 45%.



Фото: duma.gov.ru Депутаты Госдумы России, похоже, сильно допекли россиян своим законотворчеством, в котором обильно представлены различные запреты и ограничения, вторгающиеся в повседневную жизнь людей. А также - новшества вроде повышения пенсионного возраста, понижающие уровень жизни. Наверное, в первую очередь этим можно объяснить то, что, несмотря на фантастичность, идею замены депутатов Госдумы алгоритмами искусственного интеллекта одобряют 53% россиян.При этом 21% относится к ней однозначно положительно, а 32% - скорее положительно, сообщает портал SuperJob . По заказу Газета.ру портал провел опрос 1600 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.По мнению опрошенных, такая мера поможет снизить коррупцию и обеспечить реальный учет интересов разных слоев населения. «Хуже точно не будет!»; «А можно всех депутатов заменить хорошо написанным скриптом», - иронизируют респонденты.В своих предпочтениях они солидарны с европейским большинством: по данным опроса, 51% жителей Евросоюза однозначно и скорее положительно оценивают идею замены искусственным интеллектом части мест Национальных парламентариев. По мнению европейских аналитиков, это история не про эффективность алгоритмов, а про отношение населения к слугам народа.Напротив, 47% россиян не согласны с заменой реальных депутатов алгоритмами искусственного интеллекта. При этом 21% относится к этой идее однозначно отрицательно, а 26% — скорее отрицательно. Свою позицию опрошенные, как правило, объясняют опасениями «восстания машин», а также недостаточной прозрачностью механизмов принятия решений и возможностью мошенничества.Замену некоторых слуг народа искусственным интеллектом чаще одобряют мужчины (56% против 49% женщин). При этом, чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников роботизации нижней палаты российского парламента: среди молодежи до 24 лет эту идею одобряют 62%, а среди опрошенных старше 45 лет - 45%.Фото: duma.gov.ru