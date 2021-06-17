В Улан-Удэ на опасных участках дорог установили шумовые полосы

Они снизят вероятность аварий, считают в мэрии





В Улан-Удэ на двух аварийных участках дорог установили шумовые полосы. Они появились на остановке «Геологическая» и «Железнодорожный вокзал», сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города.

Теперь водители, подъезжая к остановкам, будут сбрасывать скорость, снижая вероятность аварий. Шумовые полосы устанавливают в местах концентрации ДТП.





– Шумовые полосы нужны для повышения внимания водителей при подъезде к пешеходному переходу. Это поперечные линии на проезжей части, возвышающиеся над ее уровнем на 1,5–3 см, – сообщил начальник отдела организации дорожного движения комитета Михаил Игумнов.– Правильно, что их установили. Не будут гонять на этом участке возле вокзала. Подвеске автомобиля шумовая разметка вреда не наносит. Пешеходам удобно, благодаря этому можно безопасно перейти дорогу, – отметил улан-удэнец Виталий Малыгин.Решение об установке полос было принято на комиссии по безопасности дорожного движения, в ее состав входят представители администрации Улан-Удэ, структурных подразделений, ГИБДД и т. д.Фото: мэрия Улан-Удэ