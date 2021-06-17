В Бурятии в мае годовая инфляция ускорилась до 6,62%

По росту цен республика опережает Дальневосточный федеральный округ и Россию



В мае годовая инфляция в Бурятии ускорилась на 0,45 п.п., до 6,62%, что выше показателя по Дальневосточному федеральному округу (5,44%) и в целом по России (6,02%). Ускорение инфляции определили общероссийские факторы, такие как давление издержек и увеличение спроса, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



Темпы прироста цен на продовольственные товары ускорились до 8,71% после 7,57% в апреле. Продовольственную инфляцию в республике увеличивали цены на колбасу и мясо птицы а цены на хлеб – несколько сдерживали,



«Годовые темпы роста цен на пшеничные хлеб и булочную продукцию у нас в республике снижаются второй месяц подряд. Помогли субсидии местным производителям — государство компенсирует им часть затрат на реализацию готовой продукции в торговых сетях региона. В начале этого года бурятские хлебопёки увеличили выпуск продукции почти на 500 тонн по сравнению с январем-апрелем 2020 года. И смогли сдерживать цены на свою продукцию», — прокомментировала Наталья Эйрих, управляющий Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.



У региональных переработчиков мяса возросли затраты на приобретение колбасной оболочки и специй, у птицефабрик увеличились издержки на приобретение кормовых добавок — сказался недостаток запасов подсолнечного и соевого шрота внутри страны. Дополнительно все компании в этом году несут повышенные транспортные расходы из-за роста цен на моторное топливо. При этом продажи местной продукции выросли. Высокий спрос позволил производителям перенести выросшие расходы в стоимость готовых изделий.



В мае усилился и годовой рост цен на картофель, свеклу и морковь. Исчерпание запасов у местных производителей привело к преобладанию в торговых сетях ввозимой продукции. Ее поставки по сравнению с прошлым годом увеличились. Удорожание транспортной логистики отразилось на динамике цен этих продуктов.



Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары увеличились с 6,67% в апреле до 6,95% в мае. Благодаря льготной ипотеке заметно активизировалось жилищное строительство и увеличился спрос на стройматериалы, что способствовало ускорению роста цен на эти товары. Кроме того, действовали внешние факторы удорожания стройматериалов. Это повышение цен на металлопродукцию на мировом товарном рынке и увеличение спроса на пиломатериалы в Китае - основном рынке сбыта для региональных производителей.



Повышение спроса населения на недвижимость стимулировало покупательную активность в сегменте крупногабаритной бытовой техники. В результате увеличились годовые темпы прироста цен на холодильники, стиральные машины, плиты бытовые.



Годовой прирост цен (тарифов) на услуги замедлился до 2,39% в мае после 2,82% в апреле. Спрос на услуги в сфере ремонта и обслуживания автомобилей полностью не восстановился. Поэтому для привлечения клиентов компании сдерживали увеличение стоимости своих услуг. В результате снизились годовые темпы прироста цен на услуги по ремонту и обслуживанию транспортных средств.



Инфляция в Дальневосточном федеральном округе и в России



Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в мае 2021 года увеличилась до 5,44% после 5,07% в апреле. Увеличение инфляции в округе, как и в целом по стране, происходило за счет эффекта низкой сравнительной базы прошлого года. Вместе с этим на динамику цен оказал влияние временный проинфляционный фактор: продолжающееся восстановление спроса наряду с сохраняющимся давлением со стороны издержек.



В целом по стране годовая инфляция в мае 2021 года увеличилась до 6,02%. Ускорение роста цен на широкий круг товаров и услуг свидетельствует о формировании устойчивого давления на цены. Оно связано с тем, что повышение спроса опережает возможности расширения предложения, а это облегчает предприятиям перенос в отпускные цены роста издержек. С учетом уже принятых решений по повышению ключевой ставки, а также проводимой в дальнейшем денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.



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