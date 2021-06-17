В Чите будут судить убийцу девятилетней девочки

Мужчина стрелял соседям в дверь, а за нею оказался ребенок







В Забайкалье завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя Читы в убийстве малолетнего, а также – в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном общеопасным способом, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, 17 февраля нынешнего года около 17:30 в жилом доме, расположенном в Железнодорожном районе Читы, обвиняемый, находившийся в состоянии опьянения после употребления алкоголя и наркотиков, в ходе конфликтной ситуации с жильцами одной из квартир выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья 12 калибра в закрытую входную дверь. В результате от полученного огнестрельного ранения грудной клетки и головы находившаяся в квартире девятилетняя девочка скончалась на месте.



Мужчина был незамедлительно задержан и доставлен в Следственный комитет, где при допросе частично признал вину и дал показания об обстоятельствах совершенного преступления. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности.



В рамках расследования уголовного дела назначено проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчет своим действиям и руководить ими.



Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.



Фото: zabaykalye.sledcom.ru

