В Бурятии лесники опахали дацан богини Янжимы

Противопожарные меры помогут защитить от огня буддийский монастырь и путь паломничества к лику богини



В Бурятии лесники проложили защитные полосы вблизи улуса Ярикто и вокруг Баргузинского дацана «Дворец Богини Янжимы». Минерализованные полосы помогут предотвратить переход огня из тайги в населенный пункт, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Опашку лесники провели на новом тракторе, поступившем в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«У нового трактора двигатель стал гораздо мощнее, а на приборной панели установлены точные электрические датчики, которые помогают отслеживать показатели техники. Кабина также стала лучше – полная изоляция от шума и пыли обеспечивает комфортную работу» - рассказал тракторист Усть-Баргузинского лесхоза, Александр Галин.



В ближайшее время лесники проложат минерализованные полосы вблизи сел Нестериха, Баргузин и Шапеньково. Проведение противопожарных мероприятий населенных пунктов, подверженных переходу огня с лесного массива – обязательное требование законодательства РФ. В Бурятии 155 населенных пунктов, подверженных переходу огня. Ранее сотрудники Джидинского и Иволгинского лесхозов опахали села и детские лагери, примыкающие к лесу.



Янжима — бурятское произношение тибетского имени богини Янченмы, образ которой восходит к индийской богине Сарасвати. Она является покровительницей искусств, наук, ремесел, мудрости. Обычно на буддийской иконе танка Сарасвати изображают в виде прекрасной женщины, которая либо сидит в непринужденной позе и играет на лютне, либо танцует. Скалистая гора Улзы-хаан в Баргузинском районе Бурятии издревле считалась сакральным местом у местных буддистов. Старейшины утверждали, что в этих местах должны быть спрятаны культовые предметы из разрушенного в 30-е годы XX столетия Баргузинского дацана. Но никто не решался искать их, пока случайно местный житель не обнаружил здесь в 1996 году ритуальную пирамидку «цаца» — ступу тысячи Будд. А 2 мая 2005 года на этому месте группа буддистов Бурятии во главе с Пандито Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым обнаружила большой валун с изображением лика богини Янжимы. Некоторым богиня показалась танцующей, другим — беременной, а третьим — держащей на руках ребенка. Богиня Янжима обладает чудотворной способностью дарить детей тем, кто давно ждет и уже отчаялся их иметь. Место стало центром паломничества. Путь к камню, на котором проявилась богиня Янжима, начинается сразу за Баргузинским дацаном. Тропа (примерно 1,5 км) ведет к лику богини ведет через вековой лес.



Фото: РАЛХ

