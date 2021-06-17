В Улан-Удэ заработал новый ковидный стационар на базе ДРКБ

Он рассчитан на 80 коек





17 июня глава Бурятии осмотрел ковидный стационар, развернутый на базе пульмонологического отделения ДРКБ на ул. Модогоева. С 22 мая этого года в этой больнице развернут ковидный стационар на 115 коек для детского и взрослого населения, включая 9 коек реанимации. Сегодня, 17 июня, открылись дополнительные 80 коек в корпусе, где проводился капитальный ремонт.

- Здесь созданы палаты семейного типа, для матери и ребенка. У нас, к сожалению, в эту волну болеет больше детей. У нас 50 детей лежит в стационарах. В том числе есть и новорожденные. Поэтому этот стационар очень своевременный и востребованный. Кроме того, есть возможность развернуть дополнительно койки по мере заполнения. Так что все ресурсы, какие есть сегодня в республике, мы направляем на то, чтобы создавать дополнительные места, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.





Новые палаты на 2-м и 3-м этажах стационара готовы к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 39 коек обеспечены кислородной подводкой, каждая палата имеет свой санузел. Общее число реанимационных коек увеличено до 12.В настоящий момент продолжаются работы по ремонту реанимационного блока на первом этаже.- Проблемы с ремонтом в больнице были, и они связаны с подрядчиком. Но объем работы здесь сделан большой. По проекту мы стремились к тому, чтобы сделать условия комфортными для наших пациентов. Если раньше было два туалета на весь этаж, то теперь практически в каждой палате или на две палаты. И это сделано за очень короткие сроки с учетом того, что мы прошли этап расторжения контракта с бывшим подрядчиком. Сейчас идет пандемия, каждый день нужные новые койки. Мы каждое утро проводим штаб и каждый вечер. И мы считаем, распределяем, ищем резервы. Каждая койка у нас на вес золота. И за это короткое время здесь созданы дополнительные места, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Уже сегодня с 14:00 в палаты госпитализируют первых пациентов. В целом по республике создано 2527 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них занято 2339.- Вся система здравоохранения очень напряженно работает на то, чтобы лечить больных. Но! Надо, чтобы было больных меньше. Повторял, повторяю и буду повторять. Пожалуйста, оставайтесь дома, носите маски, не заражайтесь сами, не заражайте других. Давайте бороться и побеждать ковид вместе! - обратился к жителям республики Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии