Председатель Хурала Бурятии поздравил медиков с праздником

Дорогие работники здравоохранения республики – врачи, медсестры, фельдшеры, санитары!





Уважаемые ветераны медицины Бурятии!

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днем медицинского работника!Сегодня в сфере здравоохранения Бурятии трудятся более 20 тысяч человек. В этот замечательный день выражаю уважение и признательность каждому из вас, кто посвятил себя охране здоровья человека, кто делом жизни выбрал благородную профессию медицинского работника. Труд каждого из вас ценен и важен для общества, мы благодарны вам за бескорыстие и гуманность, за готовность прийти на помощь.Уже второй год многие из медицинских работников трудятся в непростых условиях, в напряженном графике и мы безмерно признательны тем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, проявляя мужество и терпение, рискуя своим здоровьем ради спасения других.Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия на законодательном уровне делают все возможное, чтобы облегчить труд медицинских работников, создать должные условия труда, сделать профессию врача престижной и востребованной. За небольшой срок в отрасли сделано немало: увеличился размер заработной платы, построены новые ФАПы и врачебные амбулатории, в медучреждения поставлено новое оборудование, закуплен новый санитарный транспорт. Сегодня важно, чтобы медицинская помощь была доступной, а условия пребывания были комфортными не только для пациентов, но и для медицинского персонала.В этот праздничный день особые слова благодарности адресую ветеранам здравоохранения, щедро передающим свои знания и опыт.Дорогие наши врачи, медсестры, санитары! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в вашем благородном деле! Спасибо вам за ваш труд, золотые руки и доброе сердце!Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов