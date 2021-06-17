В Бурятии за «оранжевую» катастрофу никто не ответил

Суд отменил штраф компании, которую подозревали в загрязнении реки





История реки Модонкуль, нашумевшая в 2019 году, получила неожиданное продолжение. Компания, из-за которой водоем окрасился в оранжевый цвет, успешно обжаловала многомиллионный штраф. И даже пыталась сбросить с себя обязательства по проведению экологических мероприятий по защите загрязненной ею реки.

В июне прошлого года жители Закаменского района начали бить тревогу. Вода в реке Модонкуль, протекающей на территории района, окрасилась в оранжевый цвет. Люди, конечно же, предположили, что случилась экологическая катастрофа. И, как выяснится позже, оказались правы.- Никогда такого цвета у речки мы не видели, она была голубой и бирюзовой из-за Джидинского обогатительного комбината, но оранжевого цвета никогда не было. Река Модонкуль является притоком реки Джиды, которая, в свою очередь, впадает в Селенгу, несущую свои воды в Байкал, - писали жители Закаменска.Администрация района тогда поясняла, что источником ржавой воды является законсервированная штольня «Западная» бывшего рудника «Холтосон» Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, закрытого в 1990 году.После случившегося резонанса глава Бурятии Алексей Цыденов поручил зампреду правительства по вопросам безопасности Петру Мордовскому разобраться в ситуации. Он, в свою очередь, собрал совещание, на котором поручил чиновникам организовать контроль за состоянием реки Модонкуль, патрулирование штольни «Западная» по ограничению несанкционированного доступа людей.Позже подключился Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор, организовав проверку. В итоге выяснилось, во-первых, что содержание загрязняющих веществ в Модонкули превысило предельно допустимые концентрации от 10 до 50 раз по кадмию, меди, мышьяку, вольфраму и другим компонентам. Во-вторых, собственником земельных участков и объектов, находящихся в границах месторождения вольфрама, является ООО «Вольфрамайн». И именно оно обязано «проводить мероприятия, направленные на защиту земель от загрязнения химическими веществами», отметили тогда в прокуратуре. Из заявления ведомства также следовало, что «Вольфрамайн» не принимало мер «по своевременной оценке экологических рисков и исключению загрязнения почвы и водного объекта».К концу 2019 года по иску прокурора Железнодорожный районный суд Улан-Удэ возложил на ООО «Вольфрамайн» обязанность предотвратить попадание неочищенных шахтных вод из штольни бывшего вольфрамо-молибденового комбината на почву и в реку Модонкуль.С собственника компании в доход бюджета муниципального образования в полном объеме взыскан причиненный окружающей среде ущерб - 42,5 млн рублей, сообщали тогда в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.С тех пор никаких вестей о последствиях загрязнения Модонкуль из официальных источников не звучало. Хотя, как удалось выяснить нашему изданию, история с привлечением ООО «Вольфрамайн» к ответственности получила весьма любопытное продолжение.Как оказалось, решение Жлезнодорожного суда обжаловали обе стороны конфликта: и компания «Вольфрамайн», и природоохранный прокурор. Последний не согласился с тем, что суд первой инстанции отказал ему в части требований к Минприроды Бурятии, не предпринявшему нужных действий, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.«Министерством природных ресурсов Республики Бурятия мероприятия по предотвращению негативного воздействия шахтных вод на реку Модонкуль, в том числе взаимодействие с ООО «Вольфрамайн», не организованы. Несмотря на разработку по заказу Министерства природных ресурсов Республики Бурятия проекта ликвидации последствий деятельности бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, предусматривающего строительство локальных очистных сооружений, данные мероприятия не исполнены. Порядок реализации мероприятий по исключению загрязнения шахтными водами реки Модонкуль во взаимодействии с ООО «Вольфрамайн» не определен», - констатировал прокурор в суде.Минприроды Бурятии в суде воспользовалось железным аргументом: «Поскольку загрязнение водного объекта произошло по вине юридического лица, соответственно, ответственность должна быть возложена на собственника».«Вольфрамайн», к слову, тоже возражало против требований прокурора. По словам представителя компании, «Вольфрамайн» не получало лицензии на пользование недрами Холтосонского месторождения, на штольне «Западная» никакой деятельности не ведет. Загрязненные подземные воды поступают из горных выработок за пределами их ответственности. Доказательств того, что вода загрязняется именно в штольне «Западная», по мнению представителя компании, нет. А ответственность опять же, по словам ответчика, нужно возложить на пользователя недр Холтосонского месторождения - АО «Твердосплав».Суд первой инстанции аргументы «Вольфрамайн» отверг, зато доводы Минприроды Бурятии возымели успех, что не устроило обжаловавшего это решение прокурора. В апелляционной инстанции он настаивал на требованиях к Минприроды.Обратилось с жалобой и ООО «Вольфрамайн», которое повторило свою версию о том, что в случившемся нет его вины. Верховный суд, куда поступили эти жалобы, требования прокурора отверг, а вот к «Вольфрамайну» прислушался.«Не приведены доказательства, на которых основан вывод суда о том, что в период с мая по июнь 2019 года из штольни изливались шахтные воды. Решение не содержит выводов о том, на основании чего пришел к выводу, что штольня является опасным производственным объектом. Не содержит решение суда и выводов о том, почему именно Общество должно было законсервировать штольню, поскольку законодательством таковая обязанность возложена на недропользователя, каковым Общество не является», - гласит решение суда.«После закрытия Джидинского вольфрамо-молибденового комбината в 1996 году надлежащие меры к ликвидации последствий его деятельности не приняты, штольня «Западная» ликвидирована или законсервирована не была. Шахтные воды из указанной штольни в реку Модонкуль продолжают изливаться в течение длительного времени, это подтверждено исследованиями вод в разные периоды времени».Другими словам, Верховный суд пришел к выводу, что река загрязнялась долгие годы, в то время как собственником штольни «Вольфрамайн» стало только в 2018 году. А значит, назначать компании штраф не очень корректно. И отменил присужденные ранее 42 млн рублей.Однако обязанности провести «мероприятия по обеспечению предотвращения попадания неочищенных шахтных вод из штольни «Западная» Верховный суд с ООО «Вольфрамайн» не снимал. Возбуждено исполнительное производство, приставы начали требовать у компании исполнить решение суда.Однако бизнесмены не спешили вкладываться в экологическую защиту реки Модонкуль, дабы не допустить еще одной «оранжевой» катастрофы. Они обратились в суд о закрытии этого исполнительного производства. Гендиректор «Вольфрамайн» объяснил свое требование тем, что компания больше не собственник штольни «Западная». А значит, не имеет права заходить на чужую территорию и проводить какие-то работы. Кроме того, сейчас защитой реки занимается Минприроды.«Строительство сооружений для очистки шахтных вод штольни «Западная» осуществляет Министерство природных ресурсов РБ в рамках реализации ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 гг.», - рассказал он в суде.Впрочем, на этот раз Верховный суд Бурятии доводы компании не оценил и в иске отказал. А значит, на ООО «Вольфрамайн» все еще висит обязанность по защите реки. Хоть штольня и отошла третьим лицам.Напомним, с момента, когда Модонкуль окрасилась в оранжевый цвет, прошло два года. За это время, судя по всему, все, чего удалось добиться, это утрясти вопрос в судах. Такими темпами экология Закаменского района восстановится не скоро. К тому же в позиции ООО «Вольфрамайн» есть доля правды. Ведь последствия работы Джидинского вольфрамо-молибденового комбината все еще не ликвидированы, хотя прошло много лет. А значит, до сих пор сохраняется вероятность очередной экологической катастрофы.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»