Бурятия включается в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства»

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко обсудил с Алексеем Цыденовым пути реализации туристического нацпроекта в республике



В Бурятии большой потенциал для развития внутреннего и въездного туризма, но недостаточно туристической инфраструктуры, особенно это касается мест размещения. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.



Он провел рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Основным вопросом совещания стало участие региона в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Во встрече также принял участие генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Новым нацпроектом предусмотрен комплекс инструментов, которые позволят создать необходимую инфраструктуру и сделать отдых людей комфортным и доступным. Здесь важно активное участие регионов в нем и комплексный подход к работе. Всего планируется реализовать около 600 туристических проектов. Из них почти 300 связаны со строительством гостиниц и санаториев. Бурятия является перспективным направлением для развития отрасли, которое пользуется популярностью не только у россиян, но и у гостей из-за рубежа. В республике необходимо создать комфортные гостиницы разных категорий звездности. Особое внимание при строительстве уделить охране окружающей среды, чтобы не навредить экосистеме уникального озера Байкал», - отметил Дмитрий Чернышенко.



«У нас второй год стартовали чартерные рейсы. Причем спрос со стороны туристов намного выше мощностей наших мест размещения. Увеличить в Бурятии номерной фонд позволит новый нацпроект. Это плюс и для Байкала, для развития цивилизованного туризма, ведь из-за нехватки средств размещения различных ценовых категорий у нас развит дикий туризм, который негативно сказывается на экологии. Нам необходимо строительство нового, качественного номерного фонда, чтобы всем хватало места», - сказал Алексей Цыденов.



На встрече глава республики предложил рассмотреть возможность включения Бурятии в перечень первоочередных территорий при проведении территориального туристического планирования России, которое предусмотрено национальным проектом. А также – в федеральное софинансирование обеспечивающей инфраструктуры к туристическим объектам.



Он заметил, что сегодня на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» тремя резидентами уже реализуются проекты по строительству четырехзвездочного отеля, всесезонного туристско-рекреационного комплекса и многофункционального культурно-делового центра. Кроме того, есть больше десятка потенциальных резидентов, готовых реализовать турпроекты на территории региона на общую сумму 35 млрд рублей.



«Корпорация готова включиться в работу по развитию туристической отрасли в Бурятии, оказать поддержку бизнесу. Предложения от региона, как и от других субъектов, нам уже поступили. Сейчас, на старте работы, нам необходимо подробно изучить существующие инвестпроекты, оценить их финансово-экономические модели, разработать мастер-план туристической территории. И после - определить меры поддержки бизнеса, в том числе, объем субсидии со стороны минстроя РФ на обеспечивающую инфраструктуру к туристическим объектам», - добавил Сергей Суханов.



По словам Алексея Цыденова, республика также рассчитывает на поддержку в проектировании туристского кода исторического центра Улан-Удэ, в том числе на сохранение объектов культурного наследия. В федеральный проект регион планирует включить и оборудование пляжей. В первую очередь, в Горячинске, Максимихе, Выдрино, Посольске, в местности Култушная, Энхалуке, на озерах (Щучье и других). А также реконструкцию аэропорта Нижнеангарск и поддержку проектов агротуризма.



Фото: egov-buryatia.ru





