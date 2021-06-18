День отца с разного конца

Более половины россиян за День отца, как официальный праздник, противники полагают, что мужикам хватит 23 февраля



Более половины россиян (55%) считают, что День отца нужно сделать официальным праздником в нашей стране, 38% опрошенных с этим не согласны, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Чаще других эту идею поддерживают молодые люди 18-24 лет (77%), 25-34-летние (62%) и женщины (62%). Среди противников закрепления за Днем отца официального статуса 46% граждан 45-59 лет и 44% мужчин. За прошедшие четыре года поддержка этой идеи среди россиян снизилась на 7 п.п. (62% в 2017 г.).



Среди тех, кто поддерживает закрепление за Днем отца официального статуса, 25% ответили, что такой праздник должен быть, поскольку есть День матери, 19% сослались на то, что мужских праздников мало, 16% считают, что в этом вопросе должно быть равноправие, 12% отметили важный вклад отца в воспитание ребенка, а 8% вспомнили об отцах-одиночках и многодетных отцах.



Противники идеи установления Дня отца в качестве официального праздника чаще всего аргументировали свое мнение тем, что в таком празднике нет необходимости (30%), праздников и так много (23%), отцы недостойны праздника (15%), для мужчин уже есть 23 февраля, мужчинам не нужен праздник и роль матери важнее (по 6%).

Дети до 18 лет есть у трети россиян (33%), почти у половины респондентов (48%) есть дети 18 лет и старше. Каждый четвертый опрошенный (26%) не имеет детей.



День отца зародился в начале 20 века в США, где является национальным праздником с 1966 года. В России День отца стал отмечаться сравнительно недавно и пока не является официальным праздником, хотя всероссийская общественная организация «Союз отцов» выступает за введение Дня отца в качестве официального государственного праздника. В некоторых регионах РФ День отца отмечается уже несколько лет и утвержден законодательно.



Фото: pixabay.com Более половины россиян (55%) считают, что День отца нужно сделать официальным праздником в нашей стране, 38% опрошенных с этим не согласны, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные опроса, приуроченного ко Дню отца, который отмечается нынче 20 июня.Чаще других эту идею поддерживают молодые люди 18-24 лет (77%), 25-34-летние (62%) и женщины (62%). Среди противников закрепления за Днем отца официального статуса 46% граждан 45-59 лет и 44% мужчин. За прошедшие четыре года поддержка этой идеи среди россиян снизилась на 7 п.п. (62% в 2017 г.).Среди тех, кто поддерживает закрепление за Днем отца официального статуса, 25% ответили, что такой праздник должен быть, поскольку есть День матери, 19% сослались на то, что мужских праздников мало, 16% считают, что в этом вопросе должно быть равноправие, 12% отметили важный вклад отца в воспитание ребенка, а 8% вспомнили об отцах-одиночках и многодетных отцах.Противники идеи установления Дня отца в качестве официального праздника чаще всего аргументировали свое мнение тем, что в таком празднике нет необходимости (30%), праздников и так много (23%), отцы недостойны праздника (15%), для мужчин уже есть 23 февраля, мужчинам не нужен праздник и роль матери важнее (по 6%).Дети до 18 лет есть у трети россиян (33%), почти у половины респондентов (48%) есть дети 18 лет и старше. Каждый четвертый опрошенный (26%) не имеет детей.зародился в начале 20 века в США, где является национальным праздником с 1966 года. В России День отца стал отмечаться сравнительно недавно и пока не является официальным праздником, хотя всероссийская общественная организация «Союз отцов» выступает за введение Дня отца в качестве официального государственного праздника. В некоторых регионах РФ День отца отмечается уже несколько лет и утвержден законодательно.Фото: pixabay.com